CODY Nam Võ 'nhập vai' Ngô Kiến Huy, Ali Hoàng Dương làm cô bán hàng rong
Nếu trên sân khấu, các Anh Trai chỉn chu trong từng bước nhảy thì tại buổi tổng duyệt Concert Tinh Hà “Say Hi”, chuyện ăn mặc lại là một cuộc đua hoàn toàn khác. Từ hóa thân thành nghệ sĩ quen mặt đến những tạo hình khiến đồng nghiệp cười ná thở, dàn Anh Trai tiếp tục nối dài truyền thống The Best Rehearsal Outfit của Vũ trụ “Say Hi”.
Qua các mùa concert, trang phục tổng duyệt độc lạ đã trở thành “đặc sản” được khán giả mong chờ. Không còn áp lực giữ hình tượng chỉn chu trước ống kính, các nghệ sĩ thoải mái nhập vai, biến hậu trường thành sân khấu trình diễn thời trang có 1-0-2. Năm nay, đường đua The Best Rehearsal Outfit của Vũ trụ “Say Hi” tiếp tục nóng lên với loạt màn hóa trang khiến người hâm mộ khó lòng nhận ra thần tượng.
Là người đầu tiên xuất hiện tại buổi rehearsal với màn cosplay chấn động, CODY Nam Võ nhanh chóng khuấy động đường đua The Best Rehearsal Outfit khi hóa thân thành đàn anh Ngô Kiến Huy. Màn biến hình có độ nhận diện cao đến mức chính chủ cũng phải "chào thua".
Trong khi đó, "dì 6" Ali Hoàng Dương mang đến một hình tượng đời thường hơn khi hóa thân thành cô bán hàng rong với đồ bộ mặc nhà không thể chuẩn chỉnh hơn. Tạo hình độc đáo của nam ca sĩ khiến Wren Evans không nhịn được cười.
Không chịu kém cạnh, CoolKid và IVAN cùng nhập vai Chí Phèo - Thị Nở, đưa cặp nhân vật văn học quen thuộc vào cuộc đua trang phục tổng duyệt. Sự kết hợp của bộ đôi mang đến màu sắc hài hước, cho thấy các Anh Trai sẵn sàng đầu tư 7749 ý tưởng độc lạ để tạo tiếng cười cho đồng nghiệp lẫn khán giả.
HYO cũng tiếp nối truyền thống hóa trang khó nhận ra của DreamS Entertainment, sau những màn biến hình từng gây chú ý của JSOL, Sơn.K và Hoàng Duyên. Xuất hiện trong tạo hình Doraemon, nam ca sĩ góp thêm một ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu The Best Rehearsal Outfit năm nay.
Với dàn Anh Trai liên tục tung chiêu, danh hiệu The Best Rehearsal Outfit năm nay hứa hẹn là cuộc cạnh tranh khó đoán. Bởi đôi khi, màn trình diễn khiến khán giả nhớ nhất lại không nằm trên sân khấu chính, mà bắt đầu từ những bộ trang phục “khó đỡ” trong buổi tổng duyệt.
Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/cody-nam-vo-nhap-vai-ngo-kien-huy-ali-hoang-duong-lam-co-ban-hang-rong-post1885568.tpo