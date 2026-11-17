Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu-TTXVN

Ngày 17/11, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp báo cung cấp thông tin về Hội thảo quốc tế ngành dừa CocoNext 2026. Hội thảo dự kiến diễn ra trong 2 ngày 12 - 13/12, với chủ đề “Kết nối, nâng cao chuỗi giá trị ngành dừa, tạo động lực tăng trưởng bền vững”.

Phát biểu tại buổi họp báo, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang cho biết, trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường và xu thế hội nhập, ngành dừa cần đổi mới toàn diện từ tổ chức sản xuất, ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao chất lượng nguyên liệu đến chế biến, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường; trong đó, cần chú trọng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, gắn tăng trưởng với bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu.

CocoNext 2026 hướng đến xây dựng diễn đàn kết nối “5 Nhà”: Nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà nông và nhà băng; qua đó huy động nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hình thành những động lực tăng trưởng dài hạn cho ngành dừa.

Cùng với đó, nông dân, nhà doanh nghiệp sẽ có sự chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp; từ xuất khẩu nguyên liệu, sản phẩm sơ chế sang phát triển các sản phẩm có hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cao. Đồng thời, khai thác hiệu quả toàn bộ giá trị của cây dừa, từ trái dừa, nước dừa, cơm dừa đến xơ dừa, gáo dừa và các phụ phẩm, hình thành hệ sinh thái kinh tế dừa theo hướng xanh, tuần hoàn và bền vững.

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu-TTXVN

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh, tỉnh mong muốn tăng cường hợp tác với các trung tâm nghiên cứu, doanh nghiệp, nhà đầu tư và đối tác quốc tế; thúc đẩy xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư, mở rộng thị trường xuất khẩu. Qua đó, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định vị thế ngành dừa Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời đưa ngành dừa trở thành một trong những động lực phát triển kinh tế nông nghiệp và kinh tế địa phương.

Theo bà Đặng Huỳnh Ức My, Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre (Betrimex), ngành dừa Việt Nam đã làm chủ nhiều công đoạn sản xuất, nhưng giá bán và vị thế thương hiệu vẫn còn nhiều dư địa để bứt phá. Thông qua CocoNext 2026, các doanh nghiệp tăng cường kết nối với các trung tâm nghiên cứu, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế; từng bước đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị ngành dừa. Đây cũng là cơ hội để Vĩnh Long khẳng định vai trò, vị thế trong chuỗi giá trị ngành dừa khu vực và thế giới.

Theo UBND tỉnh Vĩnh Long, Hội thảo quốc tế ngành dừa diễn ra với ba phiên thảo luận về tầm nhìn quốc gia và vị thế mới của ngành dừa Việt Nam; thương mại toàn cầu và quyền lực mềm; công nghệ bền vững và kinh tế tuần hoàn. Các nội dung tập trung phân tích xu hướng thị trường quốc tế, chuyển đổi số vùng nguyên liệu, chế biến sâu, tài chính chuỗi cung ứng, công nghệ sinh học, kinh tế tuần hoàn và tiềm năng phát triển tín chỉ carbon từ hệ sinh thái cây dừa. Điểm nhấn là kết nối các lĩnh vực công nghệ nông nghiệp, công nghệ thực phẩm, công nghệ tài chính và công nghệ carbon trong cùng chuỗi giá trị, lấy dữ liệu làm nền tảng, công nghệ làm động lực và phát triển bền vững làm tiêu chuẩn.

Ngoài ra, không gian triển lãm CocoNext 2026 giới thiệu các giải pháp công nghệ trong canh tác, quản lý vùng trồng, chế biến sâu và lượng hóa giá trị xanh. Không gian cộng hưởng với 36 gian hàng tạo điều kiện kết nối doanh nghiệp, quảng bá sản phẩm dừa và giới thiệu các sáng kiến tiêu biểu của địa phương.

Chủ tọa chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu-TTXVN

Sau hợp nhất, tỉnh Vĩnh Long có hơn 121.000 ha dừa, chiếm khoảng 60% diện tích dừa cả nước. Đây là lợi thế quan trọng để địa phương phát triển vùng nguyên liệu quy mô lớn, từng bước trở thành trung tâm của ngành dừa Việt Nam. Tỉnh Vĩnh Long mong muốn thông qua CocoNext 2026, các cơ quan quản lý, nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp và đối tác trong nước, quốc tế gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, cập nhật xu hướng thị trường, tiếp cận công nghệ mới và đề xuất những giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển ngành dừa theo hướng xanh, tuần hoàn, hiện đại và bền vững.

Mặt khác, CocoNext 2026 không chỉ là một sự kiện chuyên ngành mà còn là cơ hội quan trọng để tỉnh Vĩnh Long quảng bá tiềm năng, lợi thế, hình ảnh và môi trường đầu tư; thúc đẩy xúc tiến thương mại, thu hút các nhà đầu tư có năng lực, mở rộng thị trường xuất khẩu và tăng cường hợp tác quốc tế. Qua đó, từng bước đưa ngành dừa trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp và kinh tế địa phương.