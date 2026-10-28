Coca-Cola, P&G, Nestlé cảnh báo tiếp tục tăng giá năm 2027

Biểu tượng của Coca-Cola và Procter & Gamble. Ảnh minh hoạ: A.N/BNEWS

Các tập đoàn thực phẩm và hàng tiêu dùng hàng đầu thế giới, từ Coca-Cola, Procter & Gamble (P&G) cho đến Nestle và Reckitt, vừa đưa ra cảnh báo về khả năng tiếp tục tăng giá trong năm tới nhằm bù đắp chi phí gia tăng, ngay cả khi người tiêu dùng vẫn thắt chặt chi tiêu cho các mặt hàng này.

Các doanh nghiệp đang dần cạn kiệt những phương án để tự hấp thụ chi phí. Ông David Wagner, Trưởng bộ phận cổ phiếu kiêm Quản lý danh mục đầu tư tại Aptus Capital Advisors (nhà đầu tư của PepsiCo), nhận định rằng điều chỉnh giá bán là công cụ cuối cùng mà các công ty này sở hữu để áp dụng trong bối cảnh người tiêu dùng gần như không còn khả năng chi tiêu.

Giám đốc điều hành (CEO) Coca-Cola, ông Henrique Braun, cho biết áp lực lên người tiêu dùng có thể kéo dài sang tận năm 2027. Ông Braun cũng lưu ý rằng công ty này đang ghi nhận áp lực chi phí tăng cao do chi phí vận tải và logistics gia tăng.

Thách thức đặt ra là xác định mức tăng giá tối đa mà người tiêu dùng có thể chịu được. CEO Reckitt, ông Kris Licht, nhận định người tiêu dùng tại châu Âu và Bắc Mỹ đang chịu áp lực tài chính đặc biệt lớn.

Ông Licht cho rằng các doanh nghiệp phải cân nhắc chuyển bao nhiêu phần trăm chi phí gia tăng vào giá bán, và bao nhiêu phần được bù đắp bằng cách tăng cường khuyến mại. Ông chia sẻ thêm rằng công ty này nhiều khả năng sẽ phải tiếp tục tăng giá, với mức chi phí như hiện tại.

Giám đốc Tài chính của P&G, ông Andre Schulten, cũng đưa ra quan điểm tương tự sau khi nhà sản xuất bột giặt Tide tuần trước nâng mức dự báo thiệt hại lợi nhuận do chi phí nguyên liệu thô, năng lượng và vận chuyển từ 1 tỷ USD lên 1,4 tỷ USD. Ông Schulten cho biết trước áp lực như vậy, toàn ngành nhìn chung đều đang điều chỉnh tăng giá vì không còn cách nào khác để bù đắp nếu không tăng giá bán.

Ông Brian Mulberry, Chiến lược gia thị trường trưởng tại Zacks Investment Management, cho rằng người tiêu dùng vẫn sẽ chi tiêu nếu họ nhận thấy giá trị phù hợp, tuy nhiên thị trường có thể đã tiến gần đến giới hạn trên mà người tiêu dùng chấp nhận chi trả cho các sản phẩm đồ ăn nhẹ.

Động thái tăng giá luôn đi kèm rủi ro mất khách hàng. Giám đốc Tài chính của Nestle, bà Anna Manz, tuần trước cho biết doanh số có thể sụt giảm trong ngắn hạn khi công ty tăng giá do người tiêu dùng cần thời gian điều chỉnh.

Bà Manz nhận định rằng áp lực tăng chi phí đầu vào đang xuất hiện trở lại và doanh nghiệp sẽ điều chỉnh giá trong phạm vi có thể mà không làm tổn hại đến mức độ tiếp cận khách hàng trong trung hạn.