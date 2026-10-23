Cốc trà đá 6 triệu đồng trong clip cảnh báo lấn chiếm vỉa hè của Công an phường

Video tuyên truyền về việc xử phạt lấn chiếm vỉa hè, lòng đường của CAP Ngọc Hà (Hà Nội)

"Không sao anh ơi, các anh cứ ngồi đi, ở đây em lo hết rồi, em giải quyết hết". Lời khẳng định của chủ quán Cafe trên địa bàn phường Ngọc Hà (TP Hà Nội) khiến bốn vị khách vừa dựng hai chiếc xe máy dưới lòng đường hoàn toàn yên tâm. Khay trà đá, nước cam nhanh chóng được bưng ra chiếc bàn xếp kê sát mép đường. Chủ quán còn bê thêm quạt cây ra hè bật mát phục vụ khách.

Sự thảnh thơi ấy kéo dài chưa đầy năm phút. Từ đầu phố, xe tải tuần tra của Công an phường Ngọc Hà bật đèn tín hiệu tiến lại gần. Tiếng loa phát thanh vang lên dứt khoát, yêu cầu quán cà phê thu dọn toàn bộ bàn ghế lấn chiếm vỉa hè, lòng đường vào trong nhà. Nghe tiếng loa, người đàn ông vừa vỗ ngực nhận lo liệu mọi chuyện lập tức biến sắc. Ông lao ra vỉa hè, hai tay cuống cuồng gập ghế, miệng lắp bắp báo động có công an phường tới. Nhóm khách ngơ ngác đứng bật dậy, chỉ kịp trách chủ quán sao lúc nãy bảo ngồi được.

Màn thu dọn vội vã không giúp chủ cơ sở thoát khỏi biên bản. Trực tiếp xuống xe làm việc, cán bộ Công an phường Ngọc Hà chỉ rõ cửa hàng đã tái phạm lỗi sử dụng trái phép vỉa hè, lòng đường để bày bán hàng hóa dù từng bị nhắc nhở nhiều lần.

Hết vẻ tự tin, chủ quán gãi đầu phân trần chuyện buôn bán chẳng được bao nhiêu rồi ngậm ngùi ký biên bản vi phạm hành chính ngay trên chiếc bàn vừa bày ra hè. Cách đó vài bước chân, vị khách dựng xe tay ga dưới lòng đường cũng phải rút giấy phép lái xe và đăng ký xe giao cho tổ công tác. Chầu nước vài chục nghìn đồng đổi lại bằng biên bản phạt lỗi đỗ xe dưới lòng đường trái quy định, kèm việc bị tạm giữ đăng ký xe trong 7 ngày.

Thông tin trực tiếp trong clip, cán bộ Công an phường Ngọc Hà dẫn chiếu khoản 7 Điều 12 Nghị định 168/2024/NĐ-CP và Nghị quyết 56/2026 của HĐND TP Hà Nội, nêu rõ lỗi sử dụng trái phép vỉa hè, lòng đường bày bán hàng hóa bị phạt từ 4 triệu đến 6 triệu đồng. Người để xe máy ở lòng đường gây cản trở giao thông bị phạt từ 400.000 đến 600.000 đồng theo điểm d khoản 2 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Thay vì phát đi những văn bản trích dẫn điều khoản khô khan, việc Công an phường Ngọc Hà tự dựng kịch bản và ghi hình tình huống dài hơn hai phút mang lại hiệu ứng tiếp cận rất khác.

Người xem bắt gặp chính thói quen tiện chân tấp vào vỉa hè của mình, nghe lại đúng câu thoại quen thuộc của các chủ quán mỗi ngày. Sự đối lập giữa lúc hùng hồn mời khách và khi luống cuống ký biên bản tạo tiếng cười thấm thía. Hơn thế, clip bóc tách rõ trách nhiệm pháp lý của cả hai phía. Lâu nay, nhiều người vẫn nghĩ công an chỉ phạt chủ quán bày bàn ghế chứ khách ngồi uống nước thì vô can. Hình ảnh vị khách bị giữ đăng ký xe 7 ngày ngay tại chỗ đã xóa bỏ suy nghĩ chủ quan đó.

Một đoạn clip ngắn, diễn xuất mộc mạc nhưng đặt mức phạt 6 triệu đồng ngay cạnh cốc trà đá vài nghìn đồng. Phép so sánh trực quan bằng hình ảnh ấy đủ sức giữ chân người xem trên mạng xã hội, nhắc cả người bán lẫn người mua tự tính toán thiệt hơn trước khi kê chiếc ghế hay gạt chân chống xe xuống lòng đường.