Cốc San: Hỗ trợ hơn 450 lượt người yếu thế giải quyết thủ tục hành chính tại chỗ

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cốc San đến nhà người dân để hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính.

Theo đó, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã thành lập các tổ công tác lưu động, trực tiếp đến các thôn vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn đặc biệt khó khăn để hướng dẫn, tiếp nhận và hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính. Đối với người cao tuổi, người ốm đau, người không có khả năng đi lại, tổ lưu động đến tận nhà hỗ trợ.

Kể từ khi thiết lập mô hình đến nay, trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại chỗ cho hơn 450 lượt công dân thuộc nhóm đối tượng yếu thế (người cao tuổi, người thương bệnh binh, đồng bào dân tộc thiểu số). Đồng thời, thông qua mô hình đã tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2, cài đặt chữ ký số cá nhân cho hơn 140 lượt công dân.

Tổ lưu động giúp đỡ đối tượng người cao tuổi thực hiện các thủ tục hành chính tại nhà.

Với đặc thù địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, một số thôn vùng cao đặc biệt khó khăn, việc triển khai mô hình “Điểm một cửa cộng đồng lưu động” đã giúp xóa bỏ khoảng cách địa lý, giảm chi phí, thời gian đi lại, đưa công nghệ số đến từng người dân. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ.