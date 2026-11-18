Khu tái định cư Cốc Pú đã hoàn thiện 95% khối lượng và dự kiến sẽ bàn giao cho địa phương vào cuối tháng 11.

Khẩn trương hoàn thiện hạ tầng

Những ngày này, tại khu tái định cư thôn Cốc Pú, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Trên mặt bằng đã được san ủi, các hạng mục hạ tầng cơ bản đã hình thành, diện mạo khu dân cư mới ngày càng rõ nét. Tuyến đường bê tông rộng 5,5 m dẫn vào dự án đã hoàn thành, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển vật liệu và kết nối khu tái định cư với khu vực xung quanh. Hệ thống điện, nhà văn hóa và kè taluy âm cũng đã được hoàn thành, từng bước hình thành không gian sinh sống với các công trình thiết yếu.

Dự án tái định cư thôn Cốc Pú có quy mô 10 ha, do Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh làm chủ đầu tư, Công ty cổ phần công nghệ Anh Minh HG đảm nhận thi công. Các hạng mục chính gồm san ủi mặt bằng, xây dựng hệ thống kè, đường giao thông, điện, nước và các công trình hạ tầng phục vụ đời sống người dân. Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng đối với công tác phòng, chống thiên tai và bố trí, sắp xếp dân cư tại địa phương. Theo kế hoạch, khu tái định cư sẽ bố trí hơn 80 hộ dân đang sinh sống trong khu vực có nguy cơ sạt trượt tại Cốc Pài. Việc xây dựng khu dân cư mới với hạ tầng thiết yếu được đầu tư đồng bộ nhằm tạo nơi ở an toàn hơn, giúp người dân chủ động phòng tránh những rủi ro do thiên tai, nhất là trong mùa mưa lũ.

Theo ghi nhận tại công trường, phần lớn khối lượng công việc đã được hoàn thành. Hiện nhà thầu đang tập trung nhân lực, phương tiện triển khai xây dựng bể nước, hoàn thiện những phần việc còn lại theo yêu cầu kỹ thuật. Đây là hạng mục quan trọng, bảo đảm nguồn nước phục vụ sinh hoạt của các hộ dân khi chuyển đến nơi ở mới.

Anh Hoàng Đức Sơn, cán bộ kỹ thuật Công ty cổ phần công nghệ Anh Minh HG cho biết: “Đến thời điểm hiện tại, các hạng mục san ủi mặt bằng, đường bê tông rộng 5,5 m, hệ thống điện, nhà văn hóa và kè taluy âm đã hoàn thành. Đơn vị đang tập trung thi công bể nước, đồng thời rà soát, kiểm tra các hạng mục đã thực hiện để kịp thời xử lý những phần việc cần bổ sung, hoàn thiện. Công ty đang huy động nhân lực, máy móc, quyết tâm hoàn thành công trình theo kế hoạch, bảo đảm chất lượng kỹ thuật trước khi bàn giao cho địa phương”.

Tạo nơi ở an toàn cho người dân vùng sạt trượt

Đối với hơn 80 hộ dân thuộc khu vực có nguy cơ sạt trượt tại thị trấn Cốc Pài (cũ), khu tái định cư thôn Cốc Pú mang theo kỳ vọng về một nơi ở mới an toàn, ổn định hơn. Trước thực tế về nguy cơ sạt trượt tại khu vực Cốc Pài đã được ngành chuyên môn khảo sát trong thời gian qua, dự án tái định cư Cốc Pú đang thực hiện với mục tiêu bố trí, sắp xếp dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Đồng chí Dương Việt Hùng, Chủ tịch UBND xã Pà Vầy Sủ cho biết: “Dự án tái định cư thôn Cốc Pú có ý nghĩa thiết thực đối với địa phương, nhất là trong việc bố trí nơi ở an toàn cho gần 80 hộ dân thuộc khu vực có nguy cơ sạt trượt tại Cốc Pài. Xã thường xuyên phối hợp với chủ đầu tư và đơn vị thi công nắm bắt tiến độ, kịp thời trao đổi, tháo gỡ những khó khăn phát sinh. Địa phương mong muốn nhà thầu tiếp tục tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ nhưng phải bảo đảm chất lượng công trình, nhất là các hạng mục điện, nước và kè. Đồng thời, xã chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiếp nhận, quản lý và đưa công trình vào sử dụng ngay sau khi được bàn giao”.

Cùng với sự vào cuộc của chủ đầu tư, nhà thầu và chính quyền địa phương, sự đồng thuận của người dân là yếu tố quan trọng góp phần bảo đảm tiến độ dự án. Được chứng kiến khu tái định cư từng bước hoàn thiện, người dân mong muốn sớm được chuyển đến nơi ở mới, ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất. Chị Hoàng Thị Nha Trang, thôn Thống Nhất, xã Pà Vầy Sủ chia sẻ: “Bà con đều mong muốn có nơi ở an toàn, nhất là mỗi khi mùa mưa đến, nguy cơ sạt trượt khiến mọi người không khỏi lo lắng. Nay khu tái định cư đang dần hoàn thiện, có đường đi, điện, nhà văn hóa và các công trình thiết yếu, chúng tôi rất phấn khởi, mong sớm được chuyển đến nơi ở mới để ổn định cuộc sống”.

Hiện nay, các đơn vị liên quan đang tập trung rà soát tiến độ, chất lượng từng hạng mục, phấn đấu hoàn thành các phần việc còn lại và bàn giao dự án cho địa phương vào cuối tháng 11/2026. Sau khi tiếp nhận, xã Pà Vầy Sủ sẽ thực hiện quản lý, khai thác các công trình, đồng thời phối hợp với người dân trong quá trình bố trí, sắp xếp dân cư và sử dụng, bảo vệ hệ thống hạ tầng được đầu tư.

Việc hoàn thiện Dự án tái định cư thôn Cốc Pú là giải pháp quan trọng trong chủ động phòng ngừa thiên tai, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Khi hơn 80 hộ dân vùng có nguy cơ sạt trượt cao được chuyển đến nơi ở mới an toàn, những nỗi lo trước mỗi mùa mưa lũ sẽ từng bước được giảm bớt, tạo điều kiện để bà con an cư, yên tâm phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ổn định lâu dài.