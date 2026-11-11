Cọc bê tông 'bẫy' ghe tàu trên biển Tây

Lo ghe tàu bị đâm thủng

Theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP tại khu vực vàm Kênh Mới (phía biển xã Đá Bạc), khi thủy triều xuống, nhiều trụ bê tông cắm dưới biển nhú lên hơn một gang tay, nhấp nhô theo từng con sóng. Khi nước lớn, các trụ này chìm dưới mặt nước khoảng 40cm. Hệ thống cọc nằm cách công trình kè ngầm tạo bãi khoảng 300m và kéo dài ra phía biển khoảng 2.400m.

Chỉ tay về phía các cọc bê tông đang lô nhô trên mặt biển, ngư dân Sáu Them (Tôn Văn Them, ngụ xã Khánh Hưng) nói: “Tôi sử dụng ghe để hành nghề đánh bắt cá cơm và ruốc ở biển gần bờ. Tháng trước, ghe va vào cọc, may mắn là tai nạn xảy ra vào ban ngày nên được phát hiện và xử lý kịp, không gây ra thiệt hại lớn. Việc cắm các cọc bê tông như thế này quá nguy hiểm, chẳng khác nào “bẫy” ghe tàu qua lại. Nếu va mạnh, ghe tàu sẽ bị thủng và chìm, tính mạng người đi trên phương tiện cũng khó đảm bảo an toàn”.

Những “bẫy cọc bê tông” trên biển Tây. Ảnh: TẤN THÁI

Ông Lê Văn Hùng (ngư dân xã Đá Bạc) cho biết, để tránh nguy hiểm cho ghe tàu qua lại khu vực có cọc bê tông, ngư dân nhiều lần kiến nghị chính quyền địa phương có giải pháp xử lý, tuy nhiên đến nay những “bẫy” cọc trên vẫn tồn tại, chực chờ gây họa.

Được biết, bãi cọc bê tông trên do Tổ đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản xã Đá Bạc tổ chức cắm. Đơn vị này được UBND xã Đá Bạc quyết định công nhận và giao quyền quản lý khu vực biển vào tháng 10-2025.

Để triển khai mô hình, ngày 8-2-2026, UBND xã Đá Bạc phối hợp Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng cùng các cơ quan chuyên môn thả phao khoanh vùng mặt biển rộng 92ha. Hai tháng sau, Tổ đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản xã Đá Bạc đã cắm 63 cọc bê tông (dài khoảng 6m, chôn sâu 2-3m), thả chà dây nuôi vẹm xanh kết hợp thả chà để tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Ông Đỗ Viết Thiệp, Tổ trưởng Tổ sinh kế thuộc Tổ đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản xã Đá Bạc, cho hay, khi cắm trụ bê tông, đơn vị có bố trí đầy đủ phao, cờ, đèn chớp cảnh báo an toàn cho tàu thuyền. Tuy nhiên, một số ngư dân chưa ý thức đã tự ý cắt phá phao, đèn chớp cảnh báo; buộc lực lượng quản lý phải thường xuyên kiểm tra, gia cố và túc trực ngoài biển để bảo vệ.

Tháo cọc bê tông cắm lệch vị trí trước 15-11-2026

Ông Nguyễn Cảnh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Đá Bạc, thông tin, Tổ đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản xã Đá Bạc chỉ mới triển khai hoạt động được khoảng một năm. Tổ có gần 70 thành viên, tuy nhiên trong giai đoạn trước mắt có khoảng 16-17 hộ tham gia trực tiếp. Việc thành lập tổ nhằm tạo sinh kế bền vững, góp phần giảm áp lực khai thác thủy sản ven bờ, đồng thời phát huy vai trò tự quản của cộng đồng trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường biển.

Theo ông Nguyễn Cảnh Hạnh, kết quả kiểm tra cho thấy, khi Tổ đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản xã Đá Bạc cắm các trụ bê tông thì có nhiều cọc bị cắm lệch so với vị trí, khu vực đã khoanh vùng. UBND xã Đá Bạc đã đề nghị tổ tháo dỡ, nhổ bỏ cọc và cắm lại cho đúng vị trí. Đối với những trụ bê tông trong khu vực đã thả phao khoanh vùng mặt biển, yêu cầu tổ phải nối cao hơn, lắp đặt phản quang, biển cảnh cáo để tàu thuyền dễ nhận biết mà tránh.

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Phạm Văn Mười, Phó Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Cà Mau, cho biết, sở đã làm việc với UBND xã Đá Bạc để xác minh, làm rõ thông tin việc các cọc bê tông cản đường ghe tàu ra biển. UBND xã Đá Bạc thống nhất sẽ làm việc trực tiếp với Tổ đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản xã Đá Bạc yêu cầu tháo dỡ các cọc bê tông đã cắm trong khu vực đồng quản lý nhằm bảo đảm an toàn cho hoạt động giao thông thủy, hoàn thành trước ngày 15-11-2026.

Liên quan đến mô hình nuôi vẹm xanh thương phẩm, ông Phạm Văn Mười cho hay, Sở NN-MT tỉnh Cà Mau đã nhận được công văn xin hỗ trợ từ UBND xã Đá Bạc. Hiện sở đang chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp các cơ quan liên quan hướng dẫn địa phương thực hiện đúng quy định pháp luật. Việc triển khai thí điểm mô hình này chỉ được thực hiện khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định. Sở NN-MT tỉnh Cà Mau cũng báo cáo việc này để UBND tỉnh Cà Mau xem xét, chỉ đạo.

Sở NN-MT tỉnh Cà Mau cho biết, để tăng cường quản lý các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh, đơn vị đã có công văn đề nghị UBND các xã, phường có biển phối hợp Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo trên địa bàn, đặc biệt là các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển, kịp thời ngăn chặn tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép khu vực biển ven bờ.