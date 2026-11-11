Coachella 2027 gọi tên Jisoo - BABYMONSTER - NCT, Jennie có khả năng trợ diễn?

Ngày 11/11 (giờ Việt Nam), danh sách nghệ sĩ biểu diễn tại Coachella 2027 đã được công bố. Dua Lipa, Tame Impala và SZA đảm nhận vai trò headliner (nghệ sĩ biểu diễn chính). Đại diện K-Pop lần này có 3 cái tên: Jisoo (BLACKPINK) biểu diễn ngày 9/4 và 16/4, NCT biểu diễn 10/4 và 17/4, BABYMONSTER diễn ngày 11 và 18/4.

BLACKPINK sắp thành "khách quen" của Coachella khi chỉ còn Rosé là chưa có set diễn cá nhân ở lễ hội âm nhạc này. Jennie mang đến set nhạc "cháy chưa từng có" trong lần đầu đến Coachella 2025, đậm màu sắc của "era Ruby". Lisa biết lợi thế của mình ở khả năng trình diễn, sử dụng những "chiêu trò" ở khâu dàn dựng để tăng sự thú vị, hoành tráng cho set diễn cá nhân. Tại Coachella 2026, dù chỉ hỗ trợ biểu diễn trong set nhạc của Anyma, Lisa cũng viral toàn mạng khi xuất hiện với trang phục "cánh tiên".

Coachella 2027 có thể sẽ đánh dấu một bước chuyển táo bạo của Jisoo, khiến công chúng thay đổi cách nhìn về khả năng biểu diễn của cô?

Kho nhạc cá nhân hiện tại của Jisoo còn khá hạn chế để đủ sức cân cả set diễn gần 1 tiếng tại Coachella. Nữ idol từng bật mí full album đang được chuẩn bị và dự kiến phát hành vào quý I năm sau. Như vậy, Coachella 2027 sẽ nằm trong lịch trình quảng bá cho sản phẩm này của Jisoo. Khán giả cũng tò mò về khả năng làm chủ sân khấu tại một lễ hội âm nhạc lớn đòi hỏi phải "lắm chiêu" hoặc "thật chiến" từ Jisoo. Đây sẽ là thử thách khó hơn và khác biệt hoàn toàn so với lúc cô trình diễn cá nhân trong concert nhóm và fan meeting cá nhân.

Bản hit Dracula của Tame Impala kết hợp với Jennie vừa đạt hạng 3 trên Billboard Hot 100, gần như chắc chắn ca khúc này sẽ có trong set diễn của ban nhạc này tại Coachella 2027. Người hâm mộ đang manifest nữ idol sẽ tham gia hỗ trợ biểu diễn để không phải nghe bản thu có sẵn, tương tự như Lisa từng trợ diễn cho Anyma ở Coachella 2026.

Trong khi đó, NCT có kho nhạc rất lớn bao gồm cả sản phẩm toàn hệ thống và các unit (NCT 127, NCT DREAM, WayV, NCT WISH, NCT U). Khó đoán những ca khúc nào sẽ được các chàng trai nhà SM mang đến Coachella 2027. Nhiều fan ngóng chờ những bản hit dễ tiếp cận khán giả quốc tế như Make A Wish, Kick It... được "tái sinh" với hi vọng giúp nhóm viral hơn.

Cùng là nhóm nữ từ YG, liệu BABYMONSTER có thể tạo nên cơn địa chấn thay đổi sự nghiệp như cách BLACKPINK từng kiến tạo ở Coachella?

Về phía BABYMONSTER, với nền tảng là hàng loạt khoảnh khắc viral nhờ khả năng hát live, thần thái biểu diễn từ tour diễn toàn cầu, fan đặt niềm tin các cô gái sẽ làm tốt khi đặt chân đến Coachella 2027. Tuy nhiên, người hâm mộ ái ngại cách YG định hướng. Fan hi vọng công ty sẽ chuẩn bị chỉn chu cho lần xuất hiện này của BABYMONSTER với các bản phối mới, sản phẩm mới độc đáo, hợp thị hiếu.