Coachella 2027 'chốt sổ': Dua Lipa, Tame Impala và SZA là nghệ sĩ diễn chính

Đơn vị tổ chức Goldenvoice đã công bố danh sách nghệ sĩ tham gia Coachella 2027 kèm thông điệp “The return to innocence” (Sự trở lại của nét nguyên bản). Sự kiện sẽ diễn ra trong hai dịp cuối tuần, từ ngày 9 đến 11/4 và từ ngày 16 đến 18/4/2027 tại Empire Polo Club ở thành phố Indio, bang California.

Lễ hội âm nhạc Coachella 2027 sẽ diễn ra tại bang California, Mỹ vào hai dịp cuối tuần của tháng 4/2027.

Theo thông báo, ba vị trí trình diễn chính cho ba ngày cuối tuần lần lượt thuộc về Dua Lipa vào thứ Sáu, Tame Impala vào thứ Bảy và SZA vào Chủ nhật. Ngoài ba gương mặt này, Daddy Yankee cũng được xếp ở một khung giờ đặc biệt với tiết mục dàn dựng riêng, bên cạnh màn ra mắt Blinded by the Lights của bộ đôi Justice tại sân khấu Bunker.

SZA, Tame Impala và Dua Lipa sẽ đảm nhận vị trí trình diễn chính.

Dàn nghệ sĩ tham gia năm nay quy tụ nhiều gương mặt đáng chú ý ở các thể loại âm nhạc khác nhau như Madonna, Phoebe Bridgers, Weezer, Zara Larsson, Don Toliver, Becky G, cùng nhiều tên tuổi quốc tế khác biểu diễn xuyên suốt các ngày trong tuần lễ hội.

Poster công bố danh sách nghệ sĩ biểu diễn chính thức của Coachella 2027.

Đây là lần đầu tiên Dua Lipa chính thức có tên trong danh sách biểu diễn chính của Coachella, sau lần duy nhất góp mặt với tư cách khách mời trong tiết mục Scared to Be Lonely của Martin Garrix vào năm 2017. Lần trở lại này cũng đánh dấu màn hội ngộ giữa cô và Tame Impala - nhà sản xuất âm nhạc đứng sau album Radical Optimism (2024) của nữ ca sĩ.

Dua Lipa lần đầu tiên có tên trong đội hình chính thức của đại nhạc hội Coachella.

Trái ngược với Dua Lipa, hai người còn lại trong bộ ba headliner năm nay đã có nhiều dấu ấn tại Coachella. Tame Impala từng biểu diễn vào các năm 2011, 2013 và 2015, trước khi lần đầu đảm nhận vị trí hát chính năm 2019 cùng khách mời A$AP Rocky. Trong khi đó, SZA cũng có hành trình thăng hạng từ sân khấu riêng đầu tiên năm 2016 đến màn trình diễn trên sân khấu chính năm 2018 cùng Kendrick Lamar. Mới đây, nữ ca sĩ gây chú ý khi góp giọng cùng Justin Bieber trong ca khúc Snooze ở Coachella 2026.

Tame Impala trình diễn tại Coachella 2019.

Bên cạnh đó, “nữ hoàng nhạc Pop” Madonna sẽ trở lại biểu diễn trên sân khấu Dance Tent. Đây cũng chính là không gian từng ghi dấu màn trình diễn của nữ nghệ sĩ vào năm 2006 khi quảng bá album Confessions on a Dance Floor. Trước đó ở mùa lễ hội năm 2026, Madonna từng xuất hiện trong tiết mục của Sabrina Carpenter để lần đầu trình diễn ca khúc Bring Your Love.

Madonna trở lại sân khấu Dance Tent sau hai thập kỷ.

Vé tham dự sự kiện năm 2027 sẽ chính thức mở bán từ ngày 13 tháng 11 trên trang web chính thức của lễ hội. Đối với khán giả không có điều kiện tham dự trực tiếp, YouTube sẽ phát sóng độc quyền cho cả hai dịp cuối tuần diễn ra sự kiện.