Coach Việt Nam 7 năm liên tiếp được HR Asia vinh danh

Coach Việt Nam, đơn vị pháp nhân đại diện của Tapestry, Inc. tại Việt Nam, vừa được HR Asia vinh danh là một trong những “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2026”.

Đây là năm thứ 7 liên tiếp doanh nghiệp nhận giải thưởng này, tiếp tục khẳng định cam kết kiến tạo trải nghiệm nhân viên tích cực và phát triển văn hóa làm việc lấy con người làm trọng tâm.

Giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” của HR Asia vinh danh những doanh nghiệp không ngừng đầu tư vào con người, xây dựng môi trường làm việc tích cực và nuôi dưỡng văn hóa gắn kết.

Kết quả được xác định dựa trên phản hồi của nhân viên cùng quy trình đánh giá nghiêm túc của giải thưởng. Năm nay, chương trình ghi nhận 45.890 phản hồi khảo sát từ 618 doanh nghiệp tham gia, trong đó 109 tổ chức được trao giải thưởng ở hạng mục chính.

Việc được HR Asia vinh danh 7 năm liên tiếp cho thấy cam kết bền bỉ của Coach Việt Nam trong việc xây dựng môi trường làm việc tích cực, đặt con người làm trọng tâm.

Được dẫn dắt bởi mục tiêu toàn cầu của Tapestry Inc., “Stretch What’s Possible” (tạm dịch: Thách thức giới hạn), cùng định hướng nhân sự chiến lược “Amplify Growth” (tạm dịch: Thúc đẩy tăng trưởng), Coach Việt Nam không ngừng tạo điều kiện để mỗi nhân viên phát triển năng lực, phát huy thế mạnh và đồng hành cùng mục tiêu của tổ chức.

Song song với các sáng kiến nhân sự thiết thực và linh hoạt, Coach Việt Nam còn lan tỏa trách nhiệm với cộng đồng thông qua những hoạt động xã hội đa dạng. Sự kết hợp giữa phát triển con người và đóng góp cho cộng đồng giúp doanh nghiệp nuôi dưỡng môi trường làm việc nhân văn, đồng thời tiếp tục thu hút, phát triển và giữ chân nhân tài trên hành trình tăng trưởng bền vững.

(Nguồn: Công ty TNHH Coach Việt Nam)