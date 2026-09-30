Coach Tài Joola và hành trình truyền cảm hứng của nhà vô địch World Cup pickleball

Từ Ironman đến “người truyền lửa” pickleball

Trước khi gắn bó với pickleball, Coach Tài Joola từng đam mê thể thao sức bền và hoàn thành cuộc thi 3 môn phối hợp Ironman trong 5 giờ 30 phút.

Coach Tài Joola (trái) là một trong những KOL đầu tiên của pickleball Việt Nam

Tháng 5.2024, khi sân pickleball đầu tiên tại TP.HCM được đưa vào sử dụng ở Cung Văn hóa Lao động, anh đăng ký cho cả gia đình cùng chơi. Những trải nghiệm ban đầu nhanh chóng tạo nên một niềm yêu thích mới.

“Pickleball chơi rất cuốn hút, thú vị và có tính kết nối. Khi chơi 3 môn phối hợp thì đó là hành trình vượt qua giới hạn bản thân, đòi hỏi sự kiên trì nhưng có phần cá nhân. Còn pickleball có tính cạnh tranh, đối đầu và giao tiếp, kết nối nhiều hơn với gia đình, bạn bè và mọi người”, Coach Tài Joola chia sẻ.

Từ niềm đam mê, Coach Tài Joola bước vào con đường thi đấu. Anh đã tham dự hơn 50 giải, giành hơn 20 danh hiệu và hơn 10 lần vô địch ở nhiều cấp độ. Dấu ấn đáng nhớ nhất là chức vô địch World Cup Pickleball 2026 tại Đà Nẵng ở nội dung đôi nam KOL.

Coach Tài Joola thường xuyên chia sẻ, hướng dẫn và kết nối với những người đam mê pickleball

Không dừng ở thi đấu, Coach Tài Joola còn sở hữu chứng chỉ đào tạo pickleball như RPO và IPTPA tại Mỹ. Khi phong trào pickleball bắt đầu phát triển mạnh ở Việt Nam, nhiều người tìm đến hỏi kỹ thuật, chiến thuật. Anh bắt đầu thực hiện các video hướng dẫn và dần trở thành một trong những KOL đầu tiên của pickleball Việt Nam.

Đến nay, Coach Tài Joola đã thực hiện hơn 1.000 video, trong đó có những video vượt 1 triệu lượt xem. Có thời điểm anh sản xuất 3-4 video mỗi ngày.

Điều đáng nói là suốt hơn 2 năm, anh gần như không ngừng sáng tạo nội dung, từ kỹ thuật, chiến thuật, tin tức, review vợt đến những câu chuyện vui quanh sân đấu.

Qua mỗi video, người xem không chỉ học thêm về pickleball mà còn cảm nhận được năng lượng tích cực và tinh thần cộng đồng mà anh theo đuổi. Năm 2025, những nỗ lực ấy đã giúp Coach Tài Joola nhận được đề cử “Nhà sáng tạo nội dung của năm” tại Vietnam Pickleball Awards 2025.

Tạo sân chơi, góp phần phát triển phong trào pickleball

Coach Tài Joola đã tạo ra sân chơi có sự tham dự của nhiều KOL, người nổi tiếng và nghệ sĩ

Không chỉ thi đấu và làm nội dung, Coach Tài Joola còn dành nhiều tâm huyết cho phong trào pickleball tại quê nhà Đà Nẵng. Anh hỗ trợ tổ chức các giải đấu cộng đồng, góp phần đưa PPA Cup về thành phố sông Hàn, đồng thời tài trợ cho nhiều cụm sân lớn, nhỏ.

Chiều 29.9 tại cụm sân Ace Clubhouse (TP.HCM), trong khuôn khổ sự kiện Joola ra mắt dòng vợt Power FX, Coach Tài Joola với vai trò đại diện Joola tại Việt Nam, đã tổ chức giải đấu quy tụ 16 KOL, người nổi tiếng và nghệ sĩ như: Cường Seven, Ưng Đại Vệ, Châu Gia Kiệt, Vũ Khắc Tiệp, Hương Ly, Lilly Luta, Hoài Phương, Trà Ngọc Hằng,...

Ca sĩ Châu Gia Kiệt và các khách mời đã có một giải đấu ý nghĩa

Giải đấu áp dụng thể thức MLP, mỗi đội gồm 4 tay vợt, trong đó có 2 nam và 2 nữ. Mỗi cặp đấu gồm 4 trận, với 2 trận đôi nam/nữ (Gender Doubles) và 2 trận đôi nam-nữ (Mixed Doubles).

Trong buổi thi đấu, dễ nhận thấy Coach Tài Joola không chỉ đứng bên ngoài theo dõi các trận đấu mà trò chuyện, hướng dẫn và kết nối các tay vợt. Với HLV kiêm nhà sáng tạo nội dung sinh năm 1985 này, mỗi giải đấu là thêm một cơ hội để pickleball đến gần hơn với cộng đồng.

Coach Tài Joola trao thưởng cho các tay vợt thi đấu đạt thành tích tại giải

Theo Coach Tài Joola, mục tiêu của giải không chỉ là tạo sân chơi cho KOL, nghệ sĩ và người nổi tiếng mà còn lan tỏa tinh thần thể thao, kết nối cộng đồng.

“Chúng tôi muốn tạo thêm những sân chơi để mọi người cùng trải nghiệm, giao lưu và lan tỏa năng lượng tích cực. Khi phong trào được kết nối rộng hơn, pickleball sẽ có thêm động lực để phát triển”, Coach Tài Joola chia sẻ.