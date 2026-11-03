Cờ vua Việt Nam tăng 3 bậc, lọt top 30 thế giới

Đây là bước tiến đáng chú ý của cờ vua Việt Nam sau những kết quả tích cực tại Olympiad 2026 tổ chức ở Uzbekistan hồi tháng 9. Từ vị trí thứ 36 trước giải, Việt Nam lần lượt vươn lên hạng 32 trong tháng 10 và tiếp tục tăng 3 bậc trong tháng 11, cải thiện tổng cộng 7 vị trí.

Đóng góp quan trọng vào sự thăng tiến này là thành tích của hai đội tuyển nam và nữ tại Olympiad. Dù chỉ được xếp hạt giống thứ 47, đội nam Việt Nam vẫn cán đích ở vị trí thứ 19, đồng thời giành huy chương vàng nhóm B.

Trong khi đó, đội nữ cũng thi đấu vượt kỳ vọng khi kết thúc giải ở vị trí thứ 9, cao hơn đáng kể so với thứ hạng hạt giống số 21.

Nguyễn Thị Mai Hưng là một trong những kỳ thủ có phong độ cực cao của cờ vua Việt Nam. ﻿Ảnh: Liên đoàn cờ Vua Việt Nam

Nhiều kỳ thủ Việt Nam cũng ghi dấu ấn bằng những bước tiến về chuyên môn. Nguyễn Quốc Hy tăng 46 Elo, Bành Gia Huy tăng 20 Elo và cả hai cùng đạt chuẩn đại kiện tướng. Ở nội dung nữ, Nguyễn Thị Mai Hưng thi đấu bất bại sau 9 ván, giành huy chương bạc cá nhân bàn 5 và tích lũy thêm 29,4 Elo.

Không chỉ ở cấp độ đội tuyển, các kỳ thủ trẻ cũng góp phần khẳng định vị thế cờ vua Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Tại Giải vô địch cờ vua trẻ thế giới diễn ra trong tháng 10 ở Tây Ban Nha, Vũ Nguyễn Bảo Linh giành huy chương bạc U15 nữ, trong khi Nguyễn Mạnh Đức đoạt huy chương đồng U15 mở rộng.

Ở bảng xếp hạng riêng dành cho nữ, đội tuyển Việt Nam cũng có bước tiến khi tăng từ vị trí thứ 31 lên thứ 24 thế giới.

Những kết quả trên cho thấy sự tiến bộ đồng đều của lực lượng kỳ thủ nam, nữ và các lứa trẻ, góp phần nâng cao vị thế cờ vua Việt Nam trên bản đồ thế giới.