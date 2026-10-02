Cờ vua Việt Nam nhảy vọt trên bảng xếp hạng thế giới sau thành công ở Olympiad

Tối 1/10, Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE) công bố bảng xếp hạng mới nhất của làng cờ đỉnh cao. Những biến động sau Olympiad cờ vua tại Samarkand, Uzbekistan, mang đến nhiều thay đổi đáng chú ý, trong đó cờ vua Việt Nam là một trong những cái tên có bước tiến tích cực.

Đội tuyển cờ vua nữ Việt Nam tranh tài tại Olympiad 2026.

Bên cạnh bảng xếp hạng Elo cá nhân, FIDE còn xây dựng bảng xếp hạng sức mạnh của các liên đoàn quốc gia. Điểm số của mỗi quốc gia được xác định dựa trên Elo trung bình của nhóm kỳ thủ hàng đầu.

Trước khi Olympiad diễn ra, Việt Nam đứng thứ 36 thế giới trên bảng xếp hạng hỗn hợp, được tính dựa trên sức mạnh của các kỳ thủ nam và nữ hàng đầu. Sau giải đấu tại Samarkand, Việt Nam tăng tới 4 bậc, lên vị trí thứ 32 thế giới.

Đáng chú ý, Việt Nam đã vượt qua một số nền cờ vua nổi tiếng trên bảng xếp hạng mới. Trong đó có Italy đứng thứ 33 và Na Uy đứng thứ 35. Na Uy là quê hương của Magnus Carlsen, kỳ thủ đã thống trị cờ vua thế giới trong gần hai thập niên qua. Nếu xét riêng bảng xếp hạng nữ, bước tiến của Việt Nam thậm chí còn ấn tượng hơn. Đội tuyển nữ tăng 7 bậc, từ vị trí thứ 31 lên thứ 24 thế giới.

Vị trí này giúp Việt Nam vượt qua một số quốc gia có truyền thống cờ vua mạnh ở châu Âu như CH Czech và Slovenia, đồng thời xếp trên cả Iran - một trong những nền cờ vua đáng chú ý của châu Á và sở hữu nhiều kỳ thủ thuộc nhóm siêu đại kiện tướng.

Tại Olympiad 2026, đội tuyển nữ Việt Nam giành vị trí thứ 9/189 đội, tăng 12 bậc so với vị trí hạt giống số 21. Nguyễn Thị Mai Hưng giành HCB cá nhân bàn 5, góp phần vào thành tích nổi bật của đội. Ở bảng Open, Việt Nam xuất phát với hạt giống số 47 nhưng cán đích thứ 19/206, tăng 28 bậc. Đội giành nhiều chiến thắng đáng chú ý, trong đó có màn vượt qua Na Uy với tỷ số 3-1 ở vòng 10, đồng thời giành HCV Category B.

Tính thành tích cả hai đội tại Gaprindashvili Cup, Việt Nam đứng thứ 12 toàn đoàn. Olympiad năm nay cũng ghi dấu khi IM Bành Gia Huy và IM Nguyễn Quốc Hy đạt chuẩn Đại kiện tướng (GM norm).

Dù tăng vọt thứ hạng, bảng xếp hạng liên đoàn vẫn cần được nhìn nhận trong bối cảnh phù hợp. Kết quả Olympiad là một "lát cắt" về phong độ và lực lượng ở một thời điểm, trong khi sức mạnh thực tế của một nền cờ vua còn phụ thuộc vào chiều sâu đội hình, sự phát triển của các kỳ thủ trẻ và khả năng duy trì thành tích trong thời gian dài.

Nhưng dẫu sao, với cờ vua Việt Nam, việc cùng lúc cải thiện thứ hạng ở cả bảng hỗn hợp và bảng nữ là tín hiệu đáng chú ý, mở ra thêm kỳ vọng về khả năng tiếp tục nâng tầm vị thế trên bản đồ cờ vua quốc tế.