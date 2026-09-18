Cờ vua Việt Nam khởi đầu tưng bừng tại giải đồng đội thế giới 2026

Ở bảng Open, đội tuyển nam Việt Nam (hạt giống số 47) tiếp tục thể hiện phong độ thuyết phục khi vượt qua Luxembourg với tỷ số 3,5 - 0,5.

Đầu Khương Duy tạo dấu ấn ở bàn 1 khi đánh bại Nicolas Bourg. Nguyễn Quốc Hy và Phạm Trần Gia Phúc cũng lần lượt giành chiến thắng, trong khi Bành Gia Huy hòa Fred Berend.

Đội tuyển nữ Việt Nam (áo vàng) chưa đánh rơi điểm số nào ở 2 vòng đầu tiên. Ảnh: LĐCVN

Trước đó, Việt Nam đã thắng tuyệt đối 4-0 trước Lesotho ở vòng khai cuộc. Với tổng cộng 7,5 điểm, đội tuyển nam tạm đứng thứ 18 và sẽ gặp Hy Lạp ở vòng 3.

Điểm đáng chú ý là đội hình nam Việt Nam tại Olympiad năm nay khá trẻ. Đầu Khương Duy, Bành Gia Huy, Nguyễn Quốc Hy, Phạm Trần Gia Phúc và Nguyễn Hoàng Nam đang đảm nhiệm trọng trách thay cho thế hệ kỳ thủ chủ lực.

Đây cũng là lần đầu sau nhiều năm Việt Nam tham dự Olympiad mà không có Lê Quang Liêm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn.

Ở bảng nữ, đội tuyển Việt Nam (hạt giống số 21) cũng có màn trình diễn ấn tượng khi thắng Costa Rica 4-0. Phạm Lê Thảo Nguyên trở lại đội hình và giành chiến thắng trước Maria Elena ở bàn 1. Bạch Ngọc Thùy Dương, Lương Phương Hạnh và Nguyễn Thị Mai Hưng cũng lần lượt vượt qua các đối thủ.

Trước đó, các cô gái Việt Nam đã đánh bại Saudi Arabia với tỷ số 4-0 ở vòng 1. Như vậy, đội nữ có 8 điểm tuyệt đối sau hai vòng, tạm xếp thứ 8 và sẽ gặp Australia ở vòng 3.

Đội nữ Việt Nam dự giải với Elo trung bình 2.287, gồm Thảo Nguyên, Võ Thị Kim Phụng, Mai Hưng, Phương Hạnh và Thùy Dương. Hai chiến thắng cách biệt tạo đà thuận lợi, nhưng những vòng đấu tiếp theo mới là phép thử thực sự khi chất lượng đối thủ tăng dần.