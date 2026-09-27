Cờ vua Việt Nam giành huy chương vàng nhóm B tại Olympiad 2026

Tối 27/9, đội tuyển cờ vua nam Việt Nam khép lại hành trình tại Olympiad cờ vua 2026 sau 11 vòng đấu, qua đó giành huy chương vàng nhóm B.

Tại bảng Open dành cho nam, Việt Nam chạm trán Kazakhstan, đối thủ sở hữu lực lượng được đánh giá cao. Trước các đối thủ được đánh giá nhỉnh hơn, các kỳ thủ trẻ Đầu Khương Duy, Bành Gia Huy, Nguyễn Quốc Hy và Phạm Trần Gia Phúc vẫn thi đấu tự tin và kiên trì.

Tại bàn một, Đầu Khương Duy nhận thất bại trước Đại kiện tướng Denis Makhnev. Trong khi đó, Bành Gia Huy chia điểm với Sauat Nurgaliyev ở bàn hai.

Đội tuyển nam cờ vua Việt Nam giành huy chương vàng nhóm B giải Olympiad. (Ảnh: Liên đoàn cờ Việt Nam)

Điểm nhấn của đội tuyển Việt Nam đến ở bàn ba khi Nguyễn Quốc Hy đánh bại Đại kiện tướng Aldiyar Ansat, qua đó mang về một điểm quan trọng. Ở bàn còn lại, Phạm Trần Gia Phúc hòa Đại kiện tướng Zhandos Agmanov. Với các kết quả này, Việt Nam và Kazakhstan hòa nhau 2-2.

Đội tuyển Việt Nam cầm hòa Kazakhstan với tỷ số 2-2. Kết quả ở vòng 11 giúp các kỳ thủ Việt Nam bảo vệ vị trí dẫn đầu nhóm B và chính thức giành huy chương vàng.

Tại Olympiad cờ vua, ngoài bảng xếp hạng chung, các đội còn được phân vào những nhóm phụ căn cứ vào thứ tự hạt giống ban đầu, được xác định theo hệ số Elo trung bình. Nhóm A gồm các đội nằm trong top 40 hạt giống, trong khi nhóm B dành cho các đội ở nhóm thứ hạng tiếp theo, trong đó có Việt Nam.

Đáng chú ý, Bành Gia Huy và Nguyễn Quốc Hy đã đạt chuẩn Đại kiện tướng quốc tế (GM) sau 10 vòng tranh tài tại Olympiad cờ vua 2026. Đây cũng là lần đầu cờ vua Việt Nam có hai kỳ thủ giành chuẩn GM trong cùng một kỳ Olympiad.

Đội tuyển Open Việt Nam tham dự Olympiad 2026 với lực lượng gồm nhiều kỳ thủ trẻ. Trải qua 11 vòng đấu, Đầu Khương Duy cùng các đồng đội có cơ hội đối đầu với nhiều kỳ thủ mạnh, tích lũy kinh nghiệm tại sân chơi đồng đội lớn của cờ vua thế giới.