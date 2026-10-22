Cờ vua Việt Nam giành 2 huy chương giải trẻ thế giới

Giải đấu diễn ra từ ngày 14 đến 20.10 tại Roquetas de Mar, Tây Ban Nha, quy tụ đông đảo kỳ thủ trẻ đến từ nhiều quốc gia và liên đoàn cờ vua trên thế giới. Đoàn Việt Nam tham dự với 10 kỳ thủ, tranh tài ở các nhóm tuổi và để lại dấu ấn bằng những kết quả đáng khích lệ.

Bảo Linh (phải) và Mạnh Đức mang về 2 huy chương cho đội. Ảnh: LĐCVN

Thành tích nổi bật thuộc về Vũ Nguyễn Bảo Linh với tấm HCB ở bảng U15 nữ. Nội dung này có 43 kỳ thủ đến từ 30 quốc gia và liên đoàn tham dự, trong đó có nhiều đại diện mạnh như Tây Ban Nha, Kazakhstan, Đức, Mông Cổ, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine, Nhật Bản và Malaysia.

Việc giành vị trí á quân ở sân chơi cấp thế giới là dấu mốc đáng ghi nhận, cho thấy năng lực và bản lĩnh của Bảo Linh trước những đối thủ có trình độ chuyên môn cao.

Ở bảng U15 Open, kỳ thủ Nguyễn Mạnh Đức giành HCĐ, bổ sung thêm thành tích cho cờ vua trẻ Việt Nam. Kết quả này phản ánh nỗ lực thi đấu và khả năng cạnh tranh của kỳ thủ Việt Nam trong nội dung có sự góp mặt của nhiều đối thủ quốc tế.

Bên cạnh hai tấm huy chương, Trần Ngọc Minh Duy xếp thứ tư ở bảng U17 Open, trong khi Đặng Lê Xuân Hiền đứng thứ năm bảng U17 nữ. Cả hai đều tiến gần nhóm giành huy chương, tạo thêm những tín hiệu tích cực cho lực lượng kế cận.

Đoàn Việt Nam dự giải với 10 kỳ thủ: Đinh Nho Kiệt, Mai Hiếu Linh, Đặng Lê Xuân Hiền, Vũ Nguyễn Bảo Linh, Đặng Ngọc Uyên, Lê Hồng Ân, Mai Ngọc Thiên Vũ, Lê Minh Quang, Nguyễn Mạnh Đức và Trần Ngọc Minh Duy.

Những kết quả tại Tây Ban Nha là động lực để các kỳ thủ trẻ tiếp tục tích lũy kinh nghiệm, hướng tới những mục tiêu cao hơn trong tương lai.