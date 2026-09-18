Cờ Việt Nam và lời chúc mừng xuất hiện tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York

Chiều 17/9 theo giờ địa phương, hình ảnh quốc kỳ Việt Nam xuất hiện nổi bật trên các màn hình điện tử tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE), Mỹ.

Cùng với hình ảnh cờ đỏ sao vàng, hệ thống màn hình tại NYSE hiển thị dòng chữ: “Congratulations Vietnam! From Frontier to Emerging Market” (Chúc mừng Việt Nam! Từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi).

Thông điệp trên đánh dấu một cột mốc được chuẩn bị trong nhiều năm, đồng thời nhấn mạnh việc Việt Nam bước sang một chương mới về vị thế trên thị trường vốn toàn cầu.

Nhân dịp này, ông Alex Hong, đồng Giám đốc thị trường vốn khu vực châu Á - Thái Bình Dương của NYSE, gửi lời chúc mừng tới Việt Nam.

Thay mặt NYSE, ông Alex Hong ghi nhận những nỗ lực của người dân, Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam để đạt được cột mốc nâng hạng.

Theo đại diện NYSE, thành quả này là kết quả của nhiều năm kiên trì cải cách, phản ánh tầm nhìn chiến lược của Chính phủ, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và niềm tin Việt Nam từng bước xây dựng với cộng đồng quốc tế.

Đáng chú ý, ông Alex Hong cho rằng nâng hạng không đơn thuần là sự ghi nhận những thành quả đã đạt được.

“Việc nâng hạng không phải là điểm dừng, mà là một cánh cổng”, đại diện NYSE nhấn mạnh.

Hình ảnh cờ đỏ sao vàng cùng lời chúc mừng Việt Nam xuất hiện trên các màn hình lớn tại Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE), Mỹ. Ảnh: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Cánh cổng mới của dòng vốn toàn cầu

Theo NYSE, việc chuyển từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi có thể mở ra cơ hội cải thiện thanh khoản, tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn toàn cầu và tạo thêm kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam với thị trường quốc tế.

NYSE cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong quá trình xây dựng cầu nối giữa thị trường vốn trong nước và quốc tế, khi Việt Nam ngày càng nâng cao vai trò trên trường quốc tế.

Cột mốc này sẽ được tiếp nối bằng Hội nghị “Việt Nam chính thức tham gia vào rổ chỉ số toàn cầu - FTSE Russell Global Equity Index Series” (FTSE GEIS), do Bộ Tài chính phối hợp với FTSE Russell tổ chức tại Hà Nội ngày 18/9.

Hội nghị diễn ra ngay trước thời điểm quyết định nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell chính thức có hiệu lực từ ngày 21/9.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đại diện FTSE Russell, Ngân hàng Thế giới cùng nhiều tổ chức tài chính, quỹ đầu tư và ngân hàng lưu ký toàn cầu.

Đáng chú ý, danh sách khách mời quốc tế có đại diện BlackRock và Vanguard, hai tập đoàn quản lý tài sản lớn trên thế giới, với tổng tài sản quản lý lần lượt hơn 15.000 tỷ USD và khoảng 10.000-12.000 tỷ USD.

Theo thông tin được công bố, các quỹ chỉ số thị trường mới nổi của Vanguard đã cam kết giải ngân và bổ sung cổ phiếu Việt Nam vào danh mục kể từ ngày 21/9/2026.

Như vậy, hình ảnh cờ Việt Nam xuất hiện tại NYSE không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng. Nó diễn ra ngay trước thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức bước sang một phân hạng mới, cùng kỳ vọng mở rộng hơn cánh cửa kết nối với dòng vốn quốc tế.