Sáng 18/9, tại Fuji Plaza, Garden Pier, cảng Nagoya (Nhật Bản), Lễ chào đón và thượng cờ đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) tham dự Asiad 20 được tổ chức long trọng, trang nghiêm.

Khoảnh khắc lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên tại cảng Nagoya mang theo niềm tự hào, đồng thời tiếp thêm động lực cho các VĐV trước những ngày tranh tài quan trọng phía trước.

Cờ Việt Nam tung bay tại đấu trường Asiad.

Mỗi đoàn được cử tối đa 14 thành viên tham dự. Chương trình gồm giới thiệu các đoàn, biểu diễn văn hóa, phát biểu chào mừng, nghi thức thượng cờ, trao quà lưu niệm và chụp ảnh.

Từ lễ thượng cờ trang trọng, đoàn TTVN hướng tới những ngày tranh tài tại Asiad 20 với quyết tâm thi đấu hết mình vì màu cờ, sắc áo Tổ quốc.

Asiad 20 chính thức diễn ra từ ngày 19/9 đến 4/10 tại Aichi-Nagoya. Đoàn TTVN tham dự Đại hội với 498 thành viên, do Phó Cục trưởng Cục TDTT Nguyễn Hồng Minh làm Trưởng đoàn.

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cho biết, đến thời điểm này sức khỏe của các VĐV ổn định, toàn đoàn sẵn sàng bước vào tranh tài. Dù việc các đội tuyển phải lưu trú phân tán tại nhiều địa điểm đặt ra không ít khó khăn trong công tác chỉ đạo, điều hành và xử lý những tình huống phát sinh, đoàn TTVN chủ động xây dựng phương án thích ứng với điều kiện tổ chức tại Nhật Bản.

Đoàn TTVN tham dự Asiad với 348 VĐV của các môn điền kinh, bơi, cử tạ, bắn súng, rowing, canoeing, cầu mây, karate, thể dục dụng cụ, taekwondo, bắn cung, boxing, vật, xe đạp, wushu, kurash, jujitsu, bóng chuyền trong nhà (nam, nữ), bóng chuyền bãi biển (nam, nữ), bóng đá (nam, nữ), judo, golf, bóng ném, cầu lông, đấu kiếm, sailing, teqball, thể thao điện tử - esports, nhảy breaking, võ thuật tổng hợp MMA.

Ảnh-Video: Tam Ninh