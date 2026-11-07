Có vật liệu, đường nghìn tỷ nối sân vận động lớn nhất Hưng Yên tăng tốc thi công

Hoàn thành đoạn qua sân vận động PVF trước tháng 3/2027

Những ngày đầu tháng 11, sau khi tìm được nguồn cung cát đắp nền, hàng trăm công nhân, thiết bị máy móc được nhà thầu huy động làm việc ở nhiều mũi thi công khác nhau tại dự án đường Đông - Tây I (đoạn từ ĐT378 - ĐT382B, qua xã Văn Giang, Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên).

Dự án đường Đông - Tây I chạy qua sân vận động PVF (tỉnh Hưng Yên) đang tăng tốc thi công.

"Đang cao điểm làm nền đường nên công nhân lái máy lu, máy ủi được huy động làm việc 3 ca, 4 kíp để kịp tiến độ. Việc tăng ca giúp chúng tôi có thêm thu nhập nên anh em rất phấn khởi, hăng say làm việc", ông Trần Văn Đức, công nhân Công ty CP đầu tư xây dựng số 1 Mê Kông (nhà thầu xây dựng) thông tin.

Anh Nguyễn Trung Dũng, phụ trách kỹ thuật của Công ty CP đầu tư xây dựng số 1 Mê Kông cho biết, ngoài các mũi thi công làm đường, nhà thầu đang tập trung tại mũi thi công cầu qua sông.

"Tại sông Ngưu Giang, chúng tôi đang tập kết máy móc, nhân lực làm song song các công việc như ép cọc, đúc dầm cầu nhằm đẩy nhanh tiến độ. Cầu bắc qua sông Ngưu Giang có nhịp dài 18m, rộng 52m, đang được bố trí hơn 20 công nhân và thiết bị máy móc làm việc 3 ca, 4 kíp", ông Dũng nói.

Ông Nguyễn Kim Ngọc, Phó ban điều hành dự án đường Đông - Tây I cho hay, gần nửa tháng nay, cát đắp nền bước đầu được nhà thầu gỡ khó về nguồn cung nên toàn dự án đang có 5 mũi thi công với hơn 100 nhân công và thiết bị máy móc làm việc 3 ca, 4 kíp.

Ông Nguyễn Kim Ngọc, Phó ban điều hành dự án đường Đông - Tây I.

Đáng chú ý, dự án đang tập trung tối đa với 80 công nhân và máy móc ở 1,7km đường nối từ tuyến ĐT377 đến ĐT379 để kịp tiến độ với dự án sân vận động PVF.

"Sân vận động PVF 60 nghìn chỗ ngồi, lớn nhất tỉnh Hưng Yên dự kiến tháng 3/2027 sẽ khánh thành và hoạt động. Dự án đường Đông – Tây I là tuyến huyết mạch nối với sân vận động. Đường phải hoàn thành song song với sân để tổ chức các hoạt động thể thao không xảy ra ùn tắc", ông Ngọc nói và cho biết, 1,7km này sẽ được nhà thầu thi công xong trước tháng 3/2027.

Quyết liệt gỡ vướng

Dự án xây dựng đường Đông - Tây I (đoạn từ ĐT378 - ĐT382B) dài hơn 4,5km, rộng 51m đi qua xã Văn Giang, Nghĩa Trụ, có tổng mức đầu tư 1.310 tỷ đồng.

Kế hoạch vốn giao năm 2026 của dự án là hơn 1 nghìn tỷ đồng, đến nay, đã giải ngân khoảng 540 tỷ đồng, đạt gần 50%.

Các mũi thi công đang tập trung đào đất, đắp cát K95, xây dựng cống thoát nước, thi công cầu qua sông. Riêng 1,7km qua SVĐ PVF đang thảm base B.

Dù cát đắp nền cơ bản được tháo gỡ nhưng dự án vẫn gặp nhiều vướng mắc, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ.

"Nhà thầu đã tìm được nguồn cung cát đắp nền, nhưng giá vật liệu này vẫn cao so với dự toán được duyệt ban đầu. Chưa kể nguồn cung đá dăm để làm base, đổ bê tông vẫn khan hiếm. Thời gian tới, khi làm base, thảm bê tông nhựa, nếu không kịp giải quyết thì dự án sẽ gặp khó khăn", ông Nguyễn Kim Ngọc, Phó ban điều hành dự án đường Đông - Tây I cho hay.

Mặt bằng, nguồn cung, giá vật liệu và nhân công vẫn là rào cản ảnh hưởng đến tiến độ dự án đường Đông - Tây I.

Một trong những khó khăn nữa là nguồn cung và giá nhân công, bởi tỉnh Hưng Yên và các tỉnh, thành phố lân cận đang đồng loạt triển khai các dự án trọng điểm.

"Để giữ chân người lao động, nhà thầu đã tăng lương, cải thiện môi trường làm việc và môi trường sinh hoạt. Tuy nhiên cũng làm tăng chi phí, bởi giá nhân công duyệt thấp hơn nhiều so với giá thực tế", ông Ngọc nói.

Báo cáo mới nhất của Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hưng Yên (chủ đầu tư dự án) cũng nêu khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Hiện nay, mới bàn giao được 3,5km/4,5km mặt bằng của dự án.

"Công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ thi công của nhà thầu. Một phần nguyên nhân do trích lục bản đồ theo kết quả đo đạc 2016-2019 nên chưa chỉnh lý một số dự án đã thu hồi đất. Cần đo đạc hiện trạng và điều chỉnh lại trích lục thu hồi đất.

Trên tuyến vướng khoảng 165 hộ đất ở cần tái định cư, các xã đang hoàn thiện thủ tục xây dựng khu tái định cư, dự kiến bàn giao trước 30/11.