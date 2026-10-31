Cố vấn tiết lộ ông Putin muốn bà Melania Trump làm trung gian ngừng bắn

Trong bức thư gửi bà Melania Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ mong muốn Đệ nhất phu nhân Mỹ đứng ra làm trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn tại thành phố Oleshky, tỉnh Kherson, miền nam Ukraine.

Thông tin được ông Marc Beckman, cố vấn của bà Melania, tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với tờ The Kyiv Independent

Theo ông Beckman, ông Putin muốn bà Melania tham gia trực tiếp vào tiến trình này và cam kết Nga sẽ công nhận bà là bên trung gian duy nhất.

Trước đó, ngày 23/10, Đệ nhất phu nhân Mỹ thông báo Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận ngừng bắn cục bộ tại Oleshky, dự kiến có hiệu lực từ ngày 29/10.

Ông Beckman cho biết phía Nga đề xuất đẩy sớm thời điểm bắt đầu ngừng bắn lên 2 ngày, đồng thời mở rộng phạm vi áp dụng ra ngoài thành phố Oleshky, bao gồm một số khu vực khác thuộc tỉnh Kherson.

Mục tiêu là tạo điều kiện cho hoạt động vận chuyển hàng cứu trợ nhân đạo và chuẩn bị sơ tán. Ukraine đã chấp thuận những đề xuất này.

Cố vấn của bà Melania đánh giá các điều chỉnh cho thấy thiện chí từ phía Nga, đồng thời khẳng định cả Moskva và Kiev đều hợp tác thực hiện thỏa thuận. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế của lệnh ngừng bắn vẫn cần được kiểm chứng thông qua tình hình tại địa bàn.

Ngày 28/10, bà Melania thông báo trên mạng xã hội X rằng Nga và Ukraine đã bắt đầu các hoạt động rà phá bom mìn nhằm bảo đảm an toàn cho việc đưa hàng cứu trợ vào Oleshky.

Bà cũng cho biết 4 nhà báo của hãng tin Newsmax sẽ tới khu vực này cùng các quan chức nhân đạo Nga và Ukraine để độc lập ghi nhận hoạt động cứu trợ.

Đặc phái viên của Tổng thống Putin, ông Kirill Dmitriev, xác nhận các nhà báo Newsmax đã được phía Nga đón tiếp tại Oleshky.

Ông mô tả đây là sứ mệnh nhân đạo quan trọng do Đệ nhất phu nhân Mỹ điều phối.

Bà Melania từng tiết lộ đã thiết lập kênh liên lạc không chính thức với ông Putin từ một năm trước. Văn phòng của bà cho biết những nỗ lực này góp phần đưa 34 trẻ em bị chia cắt khỏi cha mẹ do chiến tranh trở về đoàn tụ với gia đình

Việc bà Melania tham gia thúc đẩy ngừng bắn tại Oleshky cho thấy một kênh tiếp xúc đặc biệt giữa Washington và Moskva.

Dù vậy, phạm vi và thời hạn của thỏa thuận hiện vẫn mang tính cục bộ, chưa đồng nghĩa với tiến triển hướng tới một lệnh ngừng bắn trên toàn chiến tuyến Nga - Ukraine.