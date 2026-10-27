Cố vấn của bà Melania Trump tiết lộ cam kết của Nga về sơ tán dân thường ở Oleshky

Một góc Oleshky. Ảnh: Andrii Sybiha/Facebook

Nga đã bảo đảm với Ukraine và Mỹ rằng sẽ tôn trọng lựa chọn về điểm đến khi sơ tán của người dân thị trấn Oleshky, thuộc vùng Kherson, đang tạm thời bị chiếm đóng.

Ông Marc Beckman, cố vấn cấp cao của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump, đưa ra thông tin này trong cuộc phỏng vấn với Ukrinform đăng tải ngày 27/10.

Khi được hỏi liệu người dân Oleshky có thể tự do lựa chọn nơi sơ tán mà không chịu sức ép từ chính quyền chiếm đóng của Nga hay không, ông nói: “Nga đã bảo đảm với phía Ukraine cũng như phía Mỹ rằng sẽ tôn trọng nguyện vọng của những người sống tại Oleshky”.

Theo ông Beckman, Ukraine và Nga đã “cùng phối hợp xây dựng một loạt biện pháp bảo đảm”.

Ông giải thích: “Sau khi được thông báo về nơi mà từng người và gia đình họ muốn đến - dù là Ukraine, Nga hay ở lại nhà tại Oleshky - hy vọng những biện pháp bảo đảm đó sẽ đủ để bảo vệ và bảo đảm nguyện vọng của mọi người được tôn trọng”.

Cố vấn cấp cao của Đệ nhất phu nhân Mỹ nhấn mạnh lãnh đạo Ukraine và Nga, ở cả cấp chính phủ và quân đội, đã lên kế hoạch cho chiến dịch nhân đạo đến từng ngày, từng giờ.

Ông không loại trừ khả năng gia hạn lệnh ngừng bắn nếu cả hai bên kết luận việc này là cần thiết để chuyển hàng viện trợ nhân đạo và chuẩn bị sơ tán.

Theo ông Beckman, ngày bắt đầu ngừng bắn được xác định sau khi những vấn đề kỹ thuật và hậu cần được giải quyết với sự phối hợp của lãnh đạo Ukraine và Nga.

Ông giải thích: “Ngày 29/10 được lựa chọn bởi cả chính phủ và quân đội Ukraine, cũng như chính phủ và quân đội Nga, đều cho rằng đây là thời điểm sớm nhất và tốt nhất để bảo đảm an toàn cho toàn bộ người dân Oleshky, đưa viện trợ nhân đạo vào - bao gồm nhân viên y tế, thuốc men, nước sạch, thực phẩm và nhiều thứ khác - đồng thời bắt đầu chuẩn bị sơ tán”.

Ông Beckman không tiết lộ chi tiết về những bảo đảm do Nga đưa ra hoặc cơ chế ứng phó với các vi phạm ngừng bắn có thể xảy ra. Theo ông, các quan chức Ukraine và Nga đã đề nghị tạm thời không công khai thông tin này.

Ông cũng cho biết Ukraine và Nga đã thống nhất về thành phần các nhóm dân sự sẽ làm việc với người dân Oleshky, đánh giá nhu cầu của họ và hỗ trợ sơ tán.

Nhóm Ukraine sẽ do ông Dmytro Lubinets, Ủy viên Quốc hội Ukraine phụ trách nhân quyền, dẫn đầu. Ông sẽ làm việc tại hiện trường cùng các đại diện Ukraine khác. Phía Nga cũng đã chỉ định đại diện của mình và những người tham gia dân sự khác trong chiến dịch.

Ông Beckman đánh giá cao công việc của ông Lubinets, mô tả ông là người hết lòng vì Ukraine và người dân Ukraine, luôn nỗ lực vượt qua các trở ngại.

Ngày 23/10, Nhà Trắng cho biết Ukraine và Nga đã nhất trí tạm thời đình chỉ các hoạt động quân sự tại thành phố Oleshky do Nga kiểm soát, thuộc tỉnh Kherson, bắt đầu từ ngày 29/10, nhằm tạo điều kiện vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo và chuẩn bị sơ tán dân thường.

Oleshky nằm bên kia sông Dnipro, đối diện thành phố Kherson do Ukraine kiểm soát. Thành phố này đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga kể từ khi cuộc xung đột toàn diện bùng phát vào năm 2022.

Theo ước tính của Nhà Trắng, hiện còn khoảng 1.700-2.000 người sinh sống tại Oleshky, trong đó có khoảng 50 trẻ em. Phần lớn cư dân còn lại là người cao tuổi.

Bà Melania Trump mô tả tình hình tại thành phố là "vô cùng nghiêm trọng", cho biết người dân đang rất cần được chăm sóc y tế, cung cấp thuốc men, lương thực và nước sạch.

Theo tuyên bố của Nhà Trắng, nguồn cung điện tại Oleshky rất hạn chế, nhiều tuyến đường bị gài mìn và thành phố thường xuyên phải hứng chịu các cuộc tấn công quân sự.

Đầu tháng này, theo báo The Kyiv Post tối 23/10, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha mô tả thành phố là một "cái bẫy chết người", cho biết người dân đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các nhu yếu phẩm, trong khi những tuyến đường thoát khỏi thành phố và khu vực sông lân cận đều bị gài mìn.

The Kyiv Post cho biết thêm ông Sybiha đã kêu gọi Liên hợp quốc, Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế và các đối tác quốc tế hỗ trợ vận chuyển hàng cứu trợ và sơ tán dân thường.