Cố vấn của bà Melania Trump tiết lộ 'bất ngờ' về lệnh ngừng bắn ở Oleshky

Theo Kyiv Independent, Cố vấn đệ nhất phu nhân Mỹ Marc Beckman ngày 28/10 đã tiết lộ thêm một số thông tin đặc biệt liên quan đến thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Nga và Ukraine ở thành phố Oleshky.

"Tổng thống Nga Vladimir Putin rất mong muốn bà Melania Trump đứng ra làm trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn tại thành phố Oleshky. Ông Putin còn gửi một bức thư chính thức, giải thích rõ rằng bà ấy sẽ được công nhận là bên trung gian duy nhất từ phía Nga", ông Beckman thông tin.

Cố vấn của bà Melania cho biết quân đội Nga là bên đề nghị thực hiện lệnh ngừng bắn sớm hơn hai ngày, đồng thời mở rộng phạm vi áp dụng từ Oleshky sang các khu vực khác của vùng Kherson. Động thái này nhằm tạo điều kiện đưa hàng cứu trợ nhân đạo vào khu vực và chuẩn bị sơ tán người dân. Phía Ukraine sau đó cũng đồng ý với đề xuất này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump. Ảnh: Newsweek

"Những điều chỉnh trên là dấu hiệu thể hiện thiện chí. Tính đến hiện tại, cả Nga và Ukraine vẫn đang tuân thủ các điều khoản của lệnh ngừng bắn", ông Beckman nói thêm.

Cũng theo ông Beckman, đại diện Nga và Ukraine đã ký kết thỏa thuận ngừng bắn trên ở Belarus. Ngoài ra, hai nước đã đề nghị giữ kín một số nội dung của thỏa thuận vì tính chất nhạy cảm. Ông Beckman từ chối tiết lộ các chi tiết này, đồng thời nhấn mạnh cả hai bên đều yêu cầu bảo đảm tính bảo mật của thông tin.

Thỏa thuận ngừng bắn Oleshky được Nhà Trắng công bố ngày vào ngày 23/10 do bà Melania Trump làm trung gian, sau đó nhanh chóng được Ukraine và Nga xác nhận. Tính đến ngày 28/10, thỏa thuận đã bước sang ngày thứ hai và dự kiến sẽ kéo dài đến đầu tháng 11. Trong thời gian này, các đoàn xe cứu trợ sẽ được tiếp cận vùng Kherson, trong khi người dân được sơ tán để phục vụ công tác rà phá bom mìn.