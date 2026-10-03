Cố vấn cấp cao của ông Trump bí mật họp bàn về Iran và Yemen

Phó Tổng thống JD Vance cùng các quan chức cấp cao tham gia cuộc họp tại Trại David với Tổng thống Donald Trump hồi tháng 7/2026. Ảnh: Nhà Trắng

Theo Axios, ba quan chức Mỹ cho biết một cuộc họp kín đã diễn ra hôm 2/10 tại Trại David, nơi nghỉ dưỡng của Tổng thống Mỹ, nhưng không được chính quyền ông Donald Trump công bố. Đây là một cuộc họp bất thường trong bối cảnh tình hình Trung Đông đang có những diễn biến căng thẳng và các cuộc đàm phán với Iran gặp trở ngại.

Phó Tổng thống JD Vance chủ trì cuộc họp. Tham dự còn có Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine.

Cuộc họp diễn ra trong thời điểm Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc các phương án tiếp theo đối với Iran. Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đang đình trệ, trong khi ông Trump cân nhắc khả năng nối lại các hoạt động tác chiến quy mô lớn nhằm vào Iran.

Phát biểu hôm 1/10, Tổng thống Trump đã đưa ra thông điệp cứng rắn: “Bây giờ tôi phải đưa ra một quyết định: hoặc Iran ký thỏa thuận, hoặc Iran sẽ không còn tồn tại nữa”.

Trong bối cảnh đó, việc một loạt quan chức phụ trách ngoại giao, quốc phòng, tình báo và an ninh quốc gia Mỹ cùng tập trung tại Trại David được xem là dấu hiệu cho thấy chính quyền Tổng thống Mỹ đang thảo luận ở cấp cao về hướng xử lý tiếp theo đối với cuộc khủng hoảng Iran.

Đây không phải lần đầu chính quyền Tổng thống Donald Trump tổ chức một cuộc họp tương tự. Theo Axios, lần gần nhất một cuộc gặp kín với thành phần cấp cao tương tự diễn ra tại Trại David là vào tháng 6/2025, chỉ vài ngày trước khi Israel phát động cuộc chiến với Iran.

Bên cạnh Iran, tình hình Yemen cũng nằm trong chương trình nghị sự của cuộc họp. Theo đó, Ảrập Xêút đang đề nghị Mỹ tham gia chiến dịch quân sự mà nước này dự kiến tiến hành nhằm vào lực lượng Houthi tại Yemen.

Theo các quan chức Mỹ, ông Trump trước đó có xu hướng không ủng hộ việc Mỹ trực tiếp tham gia các cuộc không kích, song lập trường này có thể thay đổi. Diễn biến tại Yemen có liên quan trực tiếp tới an ninh khu vực và tuyến hàng hải qua Biển Đỏ. Trong khi đó, bất kỳ quyết định nào của Washington về việc mở rộng hoạt động quân sự cũng có thể tác động đến cách Mỹ xử lý tổng thể cuộc khủng hoảng Trung Đông.

Một quan chức Mỹ nói với Axios rằng tại cuộc họp, các vấn đề liên quan đến cuộc khủng hoảng Trung Đông “đã được quyết định hoặc ít nhất được thảo luận rất sâu”. Tuy nhiên, hiện Nhà Trắng từ chối bình luận về cuộc họp.