Có vai diễn dễ ghi điểm, em trai Thanh Sơn bứt phá nhờ Căn Nhà Không Mái Che?

Kịch bản của Căn Nhà Không Mái Che dành khá nhiều thời lượng để kể về Thơ - cô nữ sinh sớm phải bươn chải, lo lắng khi bố mẹ ly hôn, gia đình túng thiếu. Để giúp mẹ buôn bán đắt khách hơn, Thơ đã đồng ý làm gia sư quản việc học hành cho Hùng, anh chàng nhà giàu nhưng ham chơi, lười học, ngỗ nghịch.

Ban đầu, Thơ và Hùng ghét nhau như nước với lửa, nhưng Hùng có phá phách cỡ nào cũng bị bản lĩnh của Thơ kìm lại. Dần dần, Hùng đã bớt bướng bỉnh, còn Thơ không còn nhìn Hùng với ánh mắt hình viên đạn như trước. Kiểu vai “bề ngoài gai góc bên trong ấm áp” rất được khán giả yêu thích, nhiều diễn viên trẻ cũng thành công nhờ nhân vật giống như Hùng và bây giờ, Nam Việt cũng là cái tên được chú ý.

Có một điều thú vị: Nam Việt là em trai của Thanh Sơn nhưng khi anh trai nổi tiếng rần rần, cậu em lại không hề định gia nhập showbiz. Nam Việt từng theo học ngành Công nghệ thông tin và vô tình nhận ra mình thích diễn xuất sau một lần được giao đóng phim ngắn của lớp. Sau đó, Nam Việt chuyển sang chuyên ngành Diễn viên Kịch tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Từng góp mặt ở Không Ngại Cưới Chỉ Cần Một Lý Do, Những Nẻo Đường Gần Xa nhưng mãi đến Căn Nhà Không Mái Che thì Nam Việt mới bắt đầu được khán giả quan tâm. Dù là hai anh em ruột nhưng Thanh Sơn và Nam Việt có ngoại hình khác biệt. Nếu Thanh Sơn mang lại cảm giác ấm áp, nụ cười rạng rỡ thì Nam Việt lại có chút lạnh lùng, cá tính.

Bản thân Nam Việt cũng không muốn mãi bị gọi là “em trai Thanh Sơn” hoặc bị xem là "dựa hơi" anh trai để được chú ý. Vì thế, nam diễn viên luôn cố gắng học hỏi kinh nghiệm diễn xuất từ Thanh Sơn, tự mình trau dồi tập luyện để có thể mang đến nhân vật ấn tượng, để khán giả nhớ đến cái tên Nam Việt.

Nam Việt quan niệm rằng thành công của một diễn viên là sự hội tụ của tài năng và cả may mắn. Mỗi người đều có một thời điểm bứt phá, nên việc của anh lúc này là chăm chỉ diễn xuất, đầu tư chỉn chu nhất có thể cho từng vai diễn, chăm chỉ đi thử vai tìm kiếm cơ hội.