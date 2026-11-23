Cô Trần Thị Kim Thành và các học trò luyện tập chạy bộ sau giờ học.

Miệt mài luyện tập sau giờ học

Khoảng 17h15 các ngày trong tuần, cô Thành cùng các học trò lại tập trung tại khu vực cổng trường để luyện tập chạy bộ. Dù có phần mệt mỏi sau những tiết học căng thẳng song lịch tập vẫn được duy trì đều đặn, bởi đây là khoảng thời gian học sinh vừa tan trường.

Trước khi chạy, cô Thành luôn dành thời gian hướng dẫn học sinh khởi động. Theo cô, sau nhiều giờ ngồi học, cơ thể các em chưa thực sự sẵn sàng cho chạy bộ. Việc vận động nhẹ nhàng làm tăng tuần hoàn máu, giúp cơ thể các em thích nghi với vận động, hạn chế nguy cơ chấn thương.

Sau khoảng 10 phút khởi động, cô và các trò bắt đầu chạy trên những tuyến đường. Ban đầu các em chạy theo khả năng của mình. Qua quá trình quan sát, cô Thành phân chia thành từng tốp, đồng thời lựa chọn những học sinh có tố chất và thành tích tốt để tập trung rèn luyện, làm hạt nhân cho phong trào.

Em Đặng Quang Dũng, học sinh lớp 9 và em Nguyễn Ngọc Khang, học sinh lớp 8 là 2 gương mặt nổi bật. Cả 2 em từng tham gia chạy cự ly 2km tại Giải Bình Phước marathon - Trường Tươi Group lần thứ II năm 2024 và cùng đoạt giải khuyến khích. Đây cũng là những học sinh được cô Thành kỳ vọng sẽ tiếp tục cải thiện thành tích ở mùa giải năm nay.

Để chuẩn bị cho giải đấu, Dũng duy trì thói quen dậy từ 5h sáng mỗi ngày để chạy khoảng 1.500m. Em còn chú trọng rèn luyện theo chiến thuật được cô hướng dẫn. Dũng chia sẻ: “Ở những đoạn chạy đầu, em cố gắng tăng tốc, đến giữa quãng đường thì duy trì nhịp chạy ổn định, sau đó dồn sức cho đoạn cuối để về đích. Tại giải chạy lần trước, em hoàn thành cự ly 2km với 8 phút 21 giây. Lần này, em đang cố gắng tập luyện để đạt thành tích tốt hơn”.

Điều kiện tập luyện của Khang có phần khó khăn hơn khi nhà ở ấp Cầu Hai, xã Đồng Tâm, không có đường chạy thuận lợi. Tuy vậy, em vẫn duy trì dậy sớm mỗi ngày để tập luyện trên một đoạn đường bằng phẳng dài khoảng 400m. Mỗi lần Khang chạy liên tục 3 vòng (tương đương 1.200m) mới nghỉ rồi lại tiếp tục tập. Nhớ lại mùa giải trước, Khang cho biết: Em hoàn thành cự ly 2km với thời gian 9 phút 20 giây. Năm nay, nhờ được tập luyện sớm và thường xuyên, em hy vọng sẽ đạt thành tích cao hơn.

Lan tỏa niềm đam mê chạy bộ

Thấy anh trai Nguyễn Ngọc Khang tích cực tập luyện cùng cô và các bạn, em Nguyễn Ngọc Đăng Khoa, học sinh lớp 5, cũng hào hứng xin gia đình mua vé tham gia giải chạy và đề nghị cô Thành cho tập luyện cùng.

Chứng kiến các con ngày càng yêu thích vận động, ông Nguyễn Ngọc Hiếu (cha của Khang và Khoa) rất ủng hộ. Dù công việc bận rộn nhưng ông vẫn đều đặn dành thời gian chờ con tập xong để chở về. Đặc biệt, suốt 3 tháng qua, sáng nào ông cũng dậy sớm chạy bộ cùng 2 con.

Ông Hiếu chia sẻ: Điều ông vui nhất là các cháu ngày càng khỏe mạnh và hạn chế sử dụng điện thoại. Bản thân ông cũng cảm nhận sức khỏe được cải thiện rõ rệt kể từ khi cùng con chạy bộ mỗi ngày.

Chỉ còn mấy ngày nữa, Giải Đồng Nai marathon - Trường Tươi Group 2026, Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai sẽ chính thức diễn ra. Trong không khí háo hức, cô Thành cùng học trò của mình đang tích cực hoàn tất những buổi tập đầy hứng khởi.