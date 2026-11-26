Trong ngày thi đấu 26.11 tại phường Vũng Tàu (TP. HCM), đội chủ nhà tiếp tục ghi dấu ấn ở hai trận chung kết đôi nam và đôi nữ. Ở nội dung đôi nam, bộ đôi Lại Lý Huynh và Nguyễn Minh Nhật Quang đối đầu Nguyễn Thành Bảo và Hà Văn Tiến của Đồng Nai.

Nhà vô địch thế giới 2025 Lại Lý Huynh cùng Nhật Quang giành HCV đôi nam. Ảnh: TLKĐ

Trên bàn đấu thứ nhất, Nguyễn Minh Nhật Quang thi đấu hiệu quả để đánh bại Nguyễn Thành Bảo với tỉ số 1-0.

Trong khi đó, Lại Lý Huynh hòa Hà Văn Tiến 0,5-0,5. Chung cuộc, TP. HCM thắng 1,5-0,5, qua đó giành HCV. Đồng Nai nhận HCB, còn Quảng Ninh và Đà Nẵng cùng đoạt HCĐ.

Chiến thắng của chủ nhà có đóng góp quan trọng từ sự kết hợp giữa kinh nghiệm và bản lĩnh của hai kỳ thủ. Lại Lý Huynh từng vô địch thế giới năm 2025, trong khi Nguyễn Minh Nhật Quang cũng là gương mặt nổi bật của cờ tướng Việt Nam.

Ở chung kết đôi nữ, các kỳ thủ TP. HCM cũng thể hiện bản lĩnh khi vượt qua Hà Nội với tỉ số 1,5-0,5.

Hoàng Yến (phải) thắng ván đấu quyết định ở chung kết, giúp TP. HCM vô địch đôi nữ. Ảnh: TLKĐ

Đàm Thị Thùy Dung hòa Lê Thị Kim Loan, còn Nguyễn Hoàng Yến giành chiến thắng 1-0 trước Kiều Bích Thủy, mang về thêm một HCV cho đội chủ nhà. Hà Nội nhận HCB, Quảng Ninh và Gia Lai cùng giành HCĐ.

Trước đó, Trần Tuệ Doanh đã đem về HCV ở nội dung cá nhân cờ tiêu chuẩn nữ sau khi hoàn thành phần thi đấu sớm một lượt. Như vậy, TP. HCM khép lại các nội dung cờ tiêu chuẩn với cú “hat-trick vàng”, tạo dấu ấn đáng kể tại Đại hội năm nay.

Bên cạnh thành công của chủ nhà, các địa phương khác cũng có những kết quả đáng chú ý. Ở nội dung cá nhân tiêu chuẩn nam, Đào Duy Khánh (Quảng Ninh) giành HCV, Bắc Ninh vô địch đồng đội nữ truyền thống.

Ở nội dung đồng đội nam truyền thống, Quảng Ninh giành HCV, Bắc Ninh đoạt HCB, còn Đồng Nai và Đắk Lắk cùng đứng thứ ba.

Với 3 chức vô địch, TP. HCM trở thành điểm sáng của các nội dung cờ tiêu chuẩn. Thành tích này không chỉ cho thấy chiều sâu lực lượng mà còn khẳng định sự đầu tư hiệu quả của cờ tướng TP. HCM trong cuộc cạnh tranh tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.