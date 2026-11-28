Ban huấn luyện và các kỳ thủ cờ tướng Đồng Nai lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ tại đại hội. Ảnh: ĐVCC

Ở nội dung này, bộ đôi Hà Văn Tiến và Nguyễn Thành Bảo đã thi đấu bản lĩnh, vượt qua cặp kỳ thủ Lại Lý Huynh - Nguyễn Minh Nhật Quang của Thành phố Hồ Chí Minh để giành vị trí cao nhất. Chiến thắng không chỉ mang về tấm HCV cho Đồng Nai mà còn giúp các kỳ thủ đòi lại món nợ trước đối thủ ở nội dung đôi nam cờ tiêu chuẩn trước đó.

Các kỳ thủ Hà Văn Tiến, Nguyễn Thành Bảo và Chu Tuấn Hải nhận huy chương vàng nội dung đôi nam cờ nhanh. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh HCV đôi nam cờ nhanh, đội tuyển cờ tướng Đồng Nai còn giành 3 huy chương bạc (HCB) và 2 huy chương đồng (HCĐ). Trong đó, 3 HCB thuộc về các nội dung: đôi nam cờ tiêu chuẩn (Hà Văn Tiến, Nguyễn Thành Bảo, Vũ Hữu Cường); cờ nhanh đồng đội nam (Lê Anh Minh, Nguyễn An Vĩnh, Nguyễn Hoàng Lâm, Trần Nhật Hào) và cờ tiêu chuẩn cá nhân nam (Nguyễn Minh Hưng).

Hai HCĐ của đội tuyển đến từ nội dung đồng đội nam cờ truyền thống (Lê Anh Minh, Nguyễn An Vĩnh, Nguyễn Hoàng Lâm, Trần Nhật Hào) và cờ tiêu chuẩn cá nhân nam (Đặng Cửu Tùng Lân).

Khép lại môn cờ tướng tại đại hội, đội tuyển Đồng Nai giành tổng cộng 6 huy chương, gồm 1 HCV, 3 HCB và 2 HCĐ. Kết quả này tiếp tục khẳng định thế mạnh của cờ tướng Đồng Nai, đồng thời đóng góp tích cực vào thành tích chung của Đoàn thể thao thành phố tại đại hội.