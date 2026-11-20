Giải đấu năm nay tổ chức 10 nội dung gồm: Cá nhân cờ tiêu chuẩn nam, nữ; đôi nam nữ cờ nhanh; đồng đội nam cờ nhanh truyền thống, cờ truyền thống; đồng đội nữ cờ truyền thống; đôi nam, đôi nữ ở các nội dung cờ tiêu chuẩn và cờ nhanh.

Giải năm nay quy tụ rất nhiều kỳ thủ mạnh

Theo điều lệ, các nội dung cá nhân và đồng đội thi đấu theo hệ Thụy Sĩ với 7 hoặc 9 ván, tùy số lượng kỳ thủ đăng ký.

Ở nội dung đôi, các cặp thi đấu đối kháng, chọn 4 đội có thành tích tốt nhất vào bán kết, sau đó tranh vé chung kết. Những trường hợp bằng điểm sẽ được phân định dựa trên thành tích ở vòng đấu trước đó.

Đoàn TP.HCM sở hữu nhiều gương mặt nổi bật như Nguyễn Minh Nhật Quang, Đàm Thị Thùy Dung, Nguyễn Hoàng Yến, Vũ Quốc Đạt, Phan Nguyễn Công Min và đặc biệt là Lại Lý Huynh.

Kỳ thủ sinh năm 1990 đang nhận được nhiều kỳ vọng sau khi vô địch cờ tiêu chuẩn thế giới năm 2025 và giành ngôi á quân cờ nhanh thế giới năm 2026.

Lại Lý Huynh được bố trí thi đấu ở những nội dung sở trường, hướng đến mục tiêu giành huy chương cao nhất.

Trước khi tham dự giải thế giới tại Singapore, anh đã thi đấu một số giải quốc tế ở Trung Quốc nhằm tích lũy kinh nghiệm và nâng cao chuyên môn.

Dù Lại Lý Huynh không tham dự Giải vô địch xuất sắc quốc gia 2026 hồi tháng 9, đội cờ tướng TP.HCM vẫn giành vị trí nhất toàn đoàn với 7 HCV.

Thành tích này là cơ sở để kỳ vọng các kỳ thủ thành phố tiếp tục tạo dấu ấn tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm nay.