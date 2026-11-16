Cờ tướng Hội khỏe Hội Nhà báo Hà Nội 2026: Kỳ thủ Hưng Yên giành cú đúp Huy chương vàng

Ban tổ chức trao giải cho các VĐV xuất sắc nhất môn cờ tướng bảng 41-60 tuổi. Ảnh: Việt Thắng

Giải đấu năm nay có sự góp mặt của 5 đơn vị gồm: Hội Nhà báo Hưng Yên, Hội Nhà báo Việt Nam, Cơ quan Báo và Phát thanh – Truyền hình Hà Nội, Báo Pháp Luật Việt Nam và Báo Quốc phòng Thủ đô.

Các vận động viên được chia thành hai bảng tuổi, gồm 18-40 tuổi và 41-60 tuổi, thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm. Đây là dịp để những người làm báo giao lưu, rèn luyện sức khỏe, đồng thời thể hiện bản lĩnh, sự tập trung và khả năng tư duy chiến thuật trên bàn cờ.

Ở bảng 18-40 tuổi, Vũ Văn Duyệt (Hội Nhà báo Hưng Yên) thi đấu xuất sắc để giành Huy chương vàng. Huy chương bạc thuộc về Phí Hữu Tuấn (Hội Nhà báo Việt Nam). Hai vận động viên Nguyễn Văn Khương (Báo Pháp Luật Việt Nam) và Trần Văn Đức (Báo Quốc phòng Thủ đô) cùng nhận Huy chương đồng.

Các VĐV thi đấu môn cờ tướng Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội mở rộng lần thứ 31. Ảnh: Việt Thắng

Tại bảng 41-60 tuổi, Trần Quốc Đoàn tiếp tục mang về niềm vui cho Hội Nhà báo Hưng Yên khi giành vị trí cao nhất. Huy chương bạc thuộc về Mai Chí Vũ (Hội Nhà báo Việt Nam), trong khi hai tấm Huy chương đồng được trao cho Thân Quang Minh (Hội Nhà báo Việt Nam) và Nguyễn Việt Thắng (Cơ quan Báo và Phát thanh – Truyền hình Hà Nội).

Kỳ thủ Hưng Yên giành cú đúp Huy chương vàng. Ảnh: Việt Thắng

Như vậy, với thành tích giành cả hai Huy chương vàng ở môn cờ tướng, Hội Nhà báo Hưng Yên trở thành đơn vị nổi bật tại nội dung thi đấu này. Trong khi đó, Hội Nhà báo Việt Nam cũng để lại dấu ấn với 1 Huy chương bạc và 2 Huy chương đồng.

Môn cờ tướng khép lại, góp phần tạo nên không khí sôi nổi, hào hứng tại Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội mở rộng lần thứ 31 năm 2026, đồng thời lan tỏa tinh thần giao lưu, đoàn kết và rèn luyện thể thao trong đội ngũ những người làm báo.