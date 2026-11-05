Cô Tươi bán bánh rán gây sốt phim VTV, ngoài đời có bằng thạc sĩ ở tuổi 34

Trong Căn nhà không mái che đang phát sóng trên VTV3, bên cạnh những câu chuyện gia đình nhiều nước mắt của Hạnh (Phan Minh Huyền), Toản (Duy Hưng) và các con, nhân vật Tươi mang đến màu sắc hài hước, sinh động.

Tươi là cô gái bán bánh rán ở vùng quê, tính cách xởi lởi, bộc trực và khá tự tin trong chuyện tình cảm. Ngay từ lần đầu xuất hiện ở tập 3, nhân vật đã gây chú ý với hành động đứng giữa đường chặn xe tải của Toản để tiếp cận người đàn ông mình để ý.

Diễn viên Trang Moon gây chú ý với vai Tươi bán bánh rán trong phim “Căn nhà không mái che”.

Không chỉ tìm cơ hội trò chuyện, Tươi còn tranh thủ đưa bánh rán cho Toản, tìm cách tạo thiện cảm với các con anh. Cô thường xuyên mua đồ ăn cho Triết và Mai, hy vọng thông qua hai đứa trẻ có thể xây dựng mối quan hệ thân thiết hơn với người mình thích.

Đến tập 5, nhân vật tiếp tục mang lại tiếng cười trong cảnh rao bánh giữa chợ quê và màn đối đáp với Hảo (Minh Cúc). Những câu thoại mang đậm chất địa phương, cách nói chuyện bộc trực cùng biểu cảm tự nhiên giúp Tươi tạo được dấu ấn dù thời lượng xuất hiện không dài.

Một số câu thoại của cô được chia sẻ trên mạng xã hội như: “Chỗ mô có tiền là có em. Cứ đất lành là Tươi đậu” hay “Em có làm răng thì em về nhà anh em ở cũng được chứ răng”. Chất giọng Thanh Hóa đặc trưng kết hợp với cách nói chuyện nhanh nhảu tạo nên nét riêng cho nhân vật.

Không chỉ có lời thoại, tạo hình của Tươi cũng là yếu tố góp phần tạo sức hút. Nhân vật thường xuất hiện trong những bộ quần áo sặc sỡ, phối nhiều màu sắc nổi bật cùng chiếc mũ rộng vành, phụ kiện có phần diêm dúa. Trên gương mặt, nốt ruồi được hóa trang cũng trở thành một điểm nhận diện riêng.

Cảnh chặn xe gây sốt trong phim.

Chủ động xin đạo diễn được nói giọng Thanh Hóa

Một trong những yếu tố làm nên sức hút của Tươi là chất giọng địa phương đặc trưng. Trang Moon cho biết cô quê gốc Thanh Hóa nên sử dụng giọng nói địa phương này khá tự nhiên. Tuy nhiên, sau khi theo học tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, cô từng phải luyện tập để nói giọng phổ thông chuẩn hơn.

Khi nhận kịch bản Căn nhà không mái che, nữ diễn viên chủ động đề xuất với đạo diễn Bùi Tiến Huy được sử dụng giọng Thanh Hóa cho nhân vật. Cô muốn tạo nên một cô gái quê có màu sắc riêng, thay vì sử dụng hoàn toàn giọng phổ thông.

Sau khi nghe nữ diễn viên tập thoại và diễn thử, đạo diễn đồng ý với đề xuất này. Trang Moon cho biết trong quá trình ghi hình, có những câu thoại cô nói bằng giọng quê đến mức một số thành viên ê-kíp không hiểu hết nội dung. Tuy nhiên, mọi người lại thích thú với cách nói đặc trưng của nhân vật.

Tươi là cô gái bán bánh rán ở vùng quê, có tính cách xởi lởi, bộc trực và khá tự tin trong chuyện tình cảm.

Tạo hình của Tươi cũng được nữ diễn viên đầu tư. Theo mô tả của kịch bản, đây là cô gái 26 tuổi, sống ở vùng quê trong bối cảnh năm 2009, có gu ăn mặc lòe loẹt. Trang Moon dành khoảng một tuần tìm kiếm quần áo cũ từ bạn bè, mua thêm trang phục ở các khu chợ đồ cũ và lựa chọn phụ kiện phù hợp.

Trên màn ảnh, Tươi thường xuất hiện với những bộ quần áo nhiều màu sắc, chiếc mũ nổi bật cùng nốt ruồi được hóa trang trên mặt. Chồng nữ diễn viên từng hài hước ví tạo hình của vợ giống một “cột đèn” vì trang phục có đủ màu xanh, đỏ, tím, vàng.

Có lần, Trang Moon giữ nguyên trang phục và lớp hóa trang sau buổi quay để về nhà. Khi nhìn thấy mẹ, cô con gái út gần 2 tuổi không nhận ra. Trong khi đó, cô con gái lớn lại tò mò hỏi về nốt ruồi trên mặt mẹ.

Nữ diễn viên cũng thừa nhận từng lo lắng khi trở lại phim trường sau thời gian dài vắng bóng. Trong những ngày đầu ghi hình cùng Duy Hưng, cô ngại ngùng khi phải diễn cảnh bày tỏ tình cảm với bạn diễn. Tuy nhiên, sự hỗ trợ và những màn tương tác vui vẻ của nam diễn viên giúp cô dần lấy lại sự tự nhiên trước ống kính.

Cô em chồng ghê gớm trong “Sống chung với mẹ chồng”

Trước khi được chú ý với vai Tươi, Trang Moon từng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như Khi đàn ông góa vợ bật khóc (2013), Sống chung với mẹ chồng (2017) và Thương ngày nắng về (2021).

Trong đó, vai Thảo - cô em chồng có tính cách ghê gớm trong Sống chung với mẹ chồng - giúp nữ diễn viên được đông đảo khán giả biết đến. Nhân vật thường xuyên gây mâu thuẫn với chị dâu, có cách ứng xử sắc sảo và không ngại thể hiện quan điểm. Dù không thuộc tuyến nhân vật chính, Trang Moon vẫn tạo được dấu ấn qua lối diễn tự nhiên, thể hiện rõ cá tính nhân vật.

Trái ngược tạo hình có phần lòe loẹt trên màn ảnh, ngoài đời Trang Moon theo đuổi phong cách nữ tính, hiện đại.

Sau Thương ngày nắng về, nữ diễn viên ít xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Hơn 4 năm vắng bóng cũng là khoảng thời gian cô có nhiều thay đổi trong cuộc sống riêng. Trang Moon kết hôn với người yêu sau 6 năm tìm hiểu, lần lượt sinh hai con gái và dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình.

Nữ diễn viên cho biết cô sinh hai con trong vòng 3 năm và muốn ưu tiên thời gian cho các con. Sau khi hoàn thành những công việc gia đình, cô mới có thể thu xếp trở lại với phim truyền hình.

Học tại 3 trường đại học, nhận bằng thạc sĩ Marketing

Bên cạnh diễn xuất, học vấn của Trang Moon cũng khiến nhiều khán giả bất ngờ. Cô từng theo học tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Đại học Thương mại và Đại học Luật Hà Nội.

Tháng 6/2026, cô nhận bằng thạc sĩ chuyên ngành Marketing tại Đại học Thương mại. Hành trình học tập của nữ diễn viên diễn ra song song với việc mang thai, sinh con và chăm sóc gia đình.

Trang Moon chia sẻ cô tranh thủ thời gian mang thai để học tập, tiếp tục việc học trong thời gian nghỉ sinh và chăm con nhỏ. Việc các trường triển khai một phần chương trình trực tuyến giúp cô chủ động hơn trong sắp xếp thời gian.

Nữ diễn viên cho biết quyết định học tập xuất phát từ mong muốn có thêm kiến thức và chủ động hơn với tương lai. Cô nhận thức rằng công việc diễn xuất không phải lúc nào cũng ổn định, cơ hội đóng phim phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Vì vậy, việc trang bị thêm kiến thức sẽ giúp bản thân có nhiều lựa chọn nghề nghiệp hơn.

Ngoài diễn xuất, nữ diễn viên còn gây bất ngờ khi tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Marketing vào tháng 6/2026.

Chồng Trang Moon làm việc trong ngành ngân hàng. Hai người quen nhau khi cùng học tại Đại học Luật Hà Nội. Nữ diễn viên cho biết ông xã là người hỗ trợ cô nhiều trong quá trình học thạc sĩ, đặc biệt là việc chăm sóc các con vào cuối tuần để vợ có thời gian đến trường.

Ở tuổi 34, Trang Moon có cuộc sống tương đối kín tiếng bên chồng và hai con gái. Khác với hình ảnh cô bán bánh rán có phần quê mùa, ăn mặc màu mè trên màn ảnh, ngoài đời nữ diễn viên theo đuổi phong cách thời trang hiện đại, nữ tính.

Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ hình ảnh đời thường, những khoảnh khắc bên gia đình và các video hài hước cùng chồng. Sự khác biệt giữa hình ảnh ngoài đời và nhân vật Tươi trên màn ảnh cũng là điều khiến khán giả tò mò về nữ diễn viên.