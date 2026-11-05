Cô Tươi bán bánh rán gây sốt: Là mẹ 2 con, có bằng thạc sĩ ở tuổi 34

Trong Căn nhà không mái che đang phát sóng trên VTV3, bên cạnh những câu chuyện gia đình nhiều nước mắt của Hạnh (Phan Minh Huyền), Toản (Duy Hưng) và các con, nhân vật Tươi (Trang Moon) mang đến màu sắc hài hước, sinh động.

Tươi là cô gái bán bánh rán ở vùng quê, tính cách xởi lởi, bộc trực và khá tự tin trong chuyện tình cảm. Ngay từ lần đầu xuất hiện ở tập 3, nhân vật đã gây chú ý với hành động đứng giữa đường chặn xe tải của Toản để tiếp cận người đàn ông mình để ý.

Không chỉ tìm cơ hội trò chuyện, Tươi còn tranh thủ đưa bánh rán cho Toản, tìm cách tạo thiện cảm với các con anh. Cô thường xuyên mua đồ ăn cho Triết và Mai, hy vọng thông qua hai đứa trẻ có thể xây dựng mối quan hệ thân thiết hơn với người mình thích.

Nữ diễn viên gây chú ý với vai Tươi bán bánh rán trong phim “Căn nhà không mái che”.

Không phải nhân vật trung tâm của bộ phim, cũng chẳng cần xuất hiện quá nhiều trên màn ảnh, chị Tươi vẫn đủ sức khiến người xem nhớ mặt gọi tên. Từ cách nhả chữ, nhấn giọng, biểu cảm cho đến tạo hình có phần màu mè, quê mùa nhưng đầy chủ ý, mọi thứ đều được nữ diễn viên thể hiện khá tròn trịa. Thậm chí, không ít khán giả còn tò mò nữ diễn viên có thực sự là người Thanh Hóa hay không, bởi chất giọng quá đỗi tự nhiên. Một vai diễn không quá dài nhưng đủ khiến dân tình xem xong vẫn muốn tìm thêm clip về chị Tươi.

Dưới các đoạn video được chia sẻ, cư dân mạng để lại hàng loạt bình luận thích thú: "Bà này là ai vậy, nhìn giống Gia đình Thủng Long mà cũng không phải nhưng diễn duyên dáng, đáng yêu quá", "Quá hay, bạn này diễn đỉnh nha, nhìn tự nhiên ghê", "Ôi chị Tươi, xem một lần mà nhớ mãi", hay "Chị này nói giọng Thanh Hóa còn giống hơn cả người Thanh Hóa"...

Trên thực tế, Trang Moon (tên thật Nguyễn Thị Trang, sinh năm 1992) không phải gương mặt mới của màn ảnh nhỏ. Cô từng tham gia một số bộ phim truyền hình như Khi Đàn Ông Góa Vợ Bật Khóc (2013), Sống Chung Với Mẹ Chồng (2017) và Thương Ngày Nắng Về (2021).

Sau Thương Ngày Nắng Về, Trang Moon ít xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Khoảng thời gian hơn 4 năm này cũng là lúc Trang Moon có nhiều thay đổi trong cuộc sống riêng. Cô về chung một nhà với người yêu quen nhau 6 năm. Theo nhiều nguồn tin, chồng Trang Moon làm việc trong ngành ngân hàng. Cô lần lượt sinh hai con gái, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và tiếp tục theo đuổi việc học.

Trang Moon không phải gương mặt mới của màn ảnh nhỏ.

Bên cạnh diễn xuất, học vấn của Trang Moon cũng khiến nhiều khán giả bất ngờ. Cô từng theo học tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Đại học Thương mại và Đại học Luật Hà Nội.

Tháng 6/2026, cô nhận bằng thạc sĩ chuyên ngành Marketing tại Đại học Thương mại. Hành trình học tập của nữ diễn viên diễn ra song song với việc mang thai, sinh con và chăm sóc gia đình.

Trang Moon chia sẻ cô tranh thủ thời gian mang thai để học tập, tiếp tục việc học trong thời gian nghỉ sinh và chăm con nhỏ. Việc các trường triển khai một phần chương trình trực tuyến giúp cô chủ động hơn trong sắp xếp thời gian.

Nữ diễn viên cho biết quyết định học tập xuất phát từ mong muốn có thêm kiến thức và chủ động hơn với tương lai. Cô nhận thức rằng công việc diễn xuất không phải lúc nào cũng ổn định, cơ hội đóng phim phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Vì vậy, việc trang bị thêm kiến thức sẽ giúp bản thân có nhiều lựa chọn nghề nghiệp hơn.

Tháng 6/2026, cô nhận bằng thạc sĩ chuyên ngành Marketing tại Đại học Thương mại.

Chồng Trang Moon làm việc trong ngành ngân hàng. Hai người quen nhau khi cùng học tại Đại học Luật Hà Nội. Nữ diễn viên cho biết ông xã là người hỗ trợ cô nhiều trong quá trình học thạc sĩ, đặc biệt là việc chăm sóc các con vào cuối tuần để vợ có thời gian đến trường.

Ở tuổi 34, Trang Moon có cuộc sống tương đối kín tiếng bên chồng và hai con gái. Khác với hình ảnh cô bán bánh rán có phần quê mùa, ăn mặc màu mè trên màn ảnh, ngoài đời nữ diễn viên theo đuổi phong cách thời trang hiện đại, nữ tính.

Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ hình ảnh đời thường, những khoảnh khắc bên gia đình và các video hài hước cùng chồng. Sự khác biệt giữa hình ảnh ngoài đời và nhân vật Tươi trên màn ảnh cũng là điều khiến khán giả tò mò về nữ diễn viên.