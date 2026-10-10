Cổ tức tuần tới: HDBank chốt quyền nhận 30% cổ phiếu, 3 doanh nghiệp trả tiền mặt

Ảnh minh họa: HDBank

Từ ngày 12 - 16/10/2026, nhiều doanh nghiệp sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức và phân phối cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu. Bên cạnh các đợt trả tiền mặt với tỷ lệ từ 3% đến 15% trước đó, cổ đông HDBank, Chứng khoán Agribank và Vận hành và Xây lắp PTSC sẽ nhận thêm cổ phiếu theo những phương án đã công bố.

Ngày 12/10, Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank, mã: HDB) chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%, đồng thời nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 5%.

Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 25 cổ phiếu cổ tức và 5 cổ phiếu thưởng, tổng cộng 30 cổ phiếu mới. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/10.

Cùng chốt danh sách ngày 12/10, CTCP Chứng khoán Agribank (mã: AGR) trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 6%, tương ứng sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 6 cổ phiếu mới. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/10. Số cổ phiếu được nhận làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân bị hủy bỏ.

Trong khi đó, CTCP Vận hành và Xây lắp PTSC (mã: POS) chốt danh sách ngày 13/10 để phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ thực hiện là 20:3, tương ứng cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận thêm 3 cổ phiếu mới, tức 15%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/10. Đây là cổ phiếu thưởng, khác với hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Các doanh nghiệp chốt quyền cổ tức trong tuần tới.

Ba doanh nghiệp cùng trả cổ tức tiền mặt 15%

Ở nhóm trả tiền mặt, CTCP Thủy điện Nước Trong (mã: NTH), Tổng Công ty Đức Giang - CTCP (mã: MGG) và CTCP Thủy điện - Điện lực 3 (mã: DRL) cùng có tỷ lệ chi trả 15%, tương ứng 1.500 đồng/cp.

Thủy điện Nước Trong sẽ chốt danh sách cổ đông ngày 13/10 để tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2026. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/10, thời gian thanh toán dự kiến ngày 28/10.

Với hơn 10,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 16 tỷ đồng cho đợt tạm ứng này.

Tổng Công ty Đức Giang cũng chốt danh sách ngày 13/10, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền 12/10, để trả cổ tức năm 2025. Doanh nghiệp dự kiến thanh toán ngày 20/10, sớm hơn hai doanh nghiệp thủy điện. Với gần 9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền chi trả ước khoảng 13,5 tỷ đồng.

Đối với Thủy điện - Điện lực 3, ngày đăng ký cuối cùng nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 là 15/10, ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/10. Doanh nghiệp có khoảng 9,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến chi hơn 14 tỷ đồng và thanh toán ngày 28/10.

Ngoài ba doanh nghiệp trên, CTCP Thủy điện Thác Bà (mã: TBC) chốt danh sách ngày 15/10 để tạm ứng cổ tức đợt một năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng 1.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/10, ngày thanh toán dự kiến 30/10. Với 63,5 triệu cổ phiếu đăng ký, số tiền chi trả tương ứng khoảng 63,5 tỷ đồng.

Cùng tỷ lệ 10%, CTCP Cà phê Thắng Lợi (mã: CFV) chốt danh sách cổ đông ngày 16/10 để trả cổ tức năm 2025. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/10, thời gian thanh toán ngày 22/10.

CTCP Bao bì Tân Khánh An (mã: TKA) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền lần 2 với tỷ lệ 8%, tương ứng 800 đồng/cp. Ngày đăng ký cuối cùng là 13/10, ngày giao dịch không hưởng quyền 12/10 và ngày thanh toán 27/10.

Hai doanh nghiệp khác cùng chốt danh sách ngày 12/10 là CTCP Nhiệt điện Bà Rịa (mã: BTP) và CTCP Thương mại Hóc Môn (mã: HTC).

Trong đó, Nhiệt điện Bà Rịa trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tương ứng 500 đồng/cp, dự kiến thanh toán ngày 11/11. Còn Thương mại Hóc Môn tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2026 với tỷ lệ 3%, tương ứng 300 đồng/cp, thanh toán ngày 23/10. Cả hai có ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/10.