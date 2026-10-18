Cơ trưởng Flydubai tiết lộ diễn biến vụ cơ phó âm mưu cướp máy bay

Trong cuộc phỏng vấn với tờ The National hôm 17/10, cơ trưởng Smit Machchhar, 38 tuổi, người Ấn Độ, thuật lại những giây phút kinh hoàng trên chuyến bay FZ1073 từ Dubai (UAE) tới Tel Aviv (Israel) hôm 30/9.

Theo cơ trưởng Smit Machchhar, chuyến bay ban đầu diễn ra bình thường và cơ phó không có bất kỳ biểu hiện bất thường nào. Khoảng hai giờ sau khi cất cánh, trong lúc ông đang kiểm tra thời gian hạ cánh và dữ liệu nhiên liệu, cơ phó bất ngờ tấn công ông từ phía sau bằng rìu khẩn cấp.

Cơ trưởng Smit Machchhar. Ảnh: Reuters

Ban đầu, cơ trưởng tưởng một bộ phận của máy bay rơi xuống đầu mình. Tuy nhiên, những cú đánh liên tiếp khiến ông nhận ra người đồng nghiệp đang cố sát hại mình.

“Tôi cố gắng chống đỡ các cú đánh hết mức có thể”, ông Machchhar kể lại, cho biết bản thân bị thương nặng ở đầu và tay, thị lực suy giảm nghiêm trọng.

Trong lúc vật lộn, ông nghe thấy tiếng động cơ giảm mạnh và cảm nhận máy bay đang lao xuống. Dù bị thương nặng, cơ trưởng vẫn cố tìm cách mở cửa buồng lái để kêu gọi sự trợ giúp.

“Tôi đã hét lớn và cố gắng với đến nút mở cửa nằm ngay gần mình để kêu gọi sự giúp đỡ. Tôi nhớ là mình đã mở được cửa. Và ngay khi ấy, tôi cảm thấy máu chảy xối xả, mọi thứ như trôi tuột đi. Tôi mất hết sức lực”, cơ trưởng nhớ lại.

Nỗ lực của cơ trưởng cuối cùng giúp các thành viên tổ bay và hành khách tiếp cận buồng lái, khống chế nghi phạm. Theo The National, chiếc Boeing 737 đã lao xuống khoảng 5.180 m chỉ trong chưa đầy một phút.

Hai phi công Flydubai có mặt trên chuyến bay với tư cách hành khách sau đó tiếp quản hệ thống điều khiển, đưa máy bay hạ cánh khẩn cấp an toàn xuống sân bay Tabuk, Arab Saudi. Toàn bộ những người trên khoang đều sống sót.

Cơ trưởng Machchhar hiện tiếp tục được điều trị tại bệnh viện quân y Zayed ở Abu Dhabi (UAE). Ông cho biết vẫn đang cố gắng xâu chuỗi những gì đã xảy ra trong buồng lái, bởi những chấn thương nghiêm trọng và nhiều lần mất ý thức khiến ký ức về vụ tấn công không hoàn toàn liền mạch.

Liên quan vụ việc, cơ quan công tố UAE xác định cơ phó bị cáo buộc thực hiện âm mưu khủng bố có chủ đích, nhằm chiếm quyền điều khiển máy bay để lao vào sân bay Ben Gurion tại Israel. Cơ phó khẳng định đã hành động một mình, nhưng các điều tra viên đang xác minh lời khai này.