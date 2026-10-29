Cơ trưởng Flydubai lộ nhiều sẹo sau vụ bị cơ phó tấn công bằng rìu

Machchhar đứng cạnh các thành viên phi hành đoàn của mình trong lễ trao giải. Ảnh: Phủ Tổng thống UAE.

Theo The Sun ngày 29/10, cơ trưởng Smit Machchhar được Tổng thống UAE Mohamed bin Zayed Al Nahyan trao Huân chương Zayed II hạng Nhất hôm 28/10 để ghi nhận lòng dũng cảm trong việc ngăn chặn vụ tấn công trên máy bay.

Tổng thống Sheikh Mohamed tiếp đón Đại úy Smit Machchhar của hãng hàng không flydubai. Ảnh: Phủ Tổng thống UAE.

Tại lễ trao huân chương, những vết sẹo phẫu thuật kéo dài phía sau đầu của Machchhar lộ rõ. Cánh tay trái của ông được bó bột và đeo đai treo trước ngực.

Ngày 28/10, Tổng thống UAE ôm cơ trưởng Machchhar và xem những vết khâu trên đầu ông. Nhà lãnh đạo UAE còn đùa rằng sẽ dạy cơ trưởng cách chiến đấu sau khi ông bình phục. Đáp lại, Machchhar nói: “Đó là vinh dự lớn nhất của tôi”.

Những vết sẹo trên đầu và gáy của Machchhar sau khi anh bị tấn công. Ảnh: Phủ Tổng thống UAE.

Vụ việc xảy ra ngày 30/9, khi Machchhar điều khiển chuyến bay của hãng Flydubai từ Dubai đến Tel Aviv. Cơ phó Hamam al-Hammami, 29 tuổi, bị cáo buộc dùng rìu cứu hộ tấn công cơ trưởng trong buồng lái. Hammami bị bắt giữ khi máy bay hạ cánh xuống thành phố Tabuk, Ả rập Xê út.

Machchhar kể rằng sự việc bắt đầu khi cơ phó nói muốn cầu nguyện. Đây là yêu cầu không bất thường nên ông quay đi để thể hiện sự tôn trọng. Tuy nhiên, cơ phó sau đó bất ngờ đánh mạnh vào phía sau đầu ông.

Ban đầu, Machchhar nghĩ máy bay đã gặp sự cố nghiêm trọng. Nhưng khi những cú đánh liên tiếp giáng xuống, ông nhận ra người tấn công mình chính là cơ phó đang ở cùng trong buồng lái.

Vụ việc khiến cơ trưởng bị thương nặng. Dù vậy, ông vẫn cố gắng ứng phó để ngăn tình hình trở nên nghiêm trọng hơn.

Theo The Sun, phần thưởng của UAE nhằm tôn vinh hành động dũng cảm của Machchhar ngăn chặn một thảm họa hàng không.