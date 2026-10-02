Cơ trưởng Flydubai kể lại phút sinh tử giữa buồng lái

Smit Machchhar, 38 tuổi, cơ trưởng Flydubai được ca ngợi vì chống trả quyết liệt khi bị cơ phó tấn công giữa chuyến bay, cho biết anh vẫn cố gắng chiến đấu đến cùng bởi không muốn “để tất cả những người khác cùng chết”.

“Khoảnh khắc đó, tôi đang chiến đấu để giành lấy mạng sống của mình”, Machchhar nói với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong cuộc gọi video ngày 2/10. “Tôi bị thương rất nặng và đã ngã xuống sàn... Lúc đó, tôi nghĩ nếu mình không thể đứng dậy thì sao?”.

Cơ trưởng Flydubai kể lúc nhận ra máy bay đang lao xuống Trong cuộc gọi video với Thủ tướng Narendra Modi, cơ trưởng Smit Machchhar kể khoảnh khắc trọng thương, nằm trên sàn buồng lái nhưng vẫn cố mở cửa cứu mọi người.

“Smit, cố lên! Cửa ở ngay đó”

Cuộc khủng hoảng trên chuyến bay FZ1073 của Flydubai từ Dubai đến Tel Aviv xảy ra ngày 30/9, khi vụ tấn công xảy ra trong buồng lái. Trong lúc máy bay mất ổn định, các hành khách nhanh chóng lao vào hỗ trợ, còn những phi công thay thế tìm cách giành lại quyền kiểm soát phi cơ.

Cơ trưởng Machchhar, phi công người Ấn Độ với gần 9.750 giờ bay, bị thương nặng trong lúc chống trả người tấn công.

Hình ảnh được ghi lại bên trong buồng lái cho thấy máu vương khắp khu vực điều khiển, trong khi người cơ trưởng nằm trên sàn, gương mặt đau đớn và một phần được che bởi khẩu trang, theo CNN.

Kể lại sự việc với Thủ tướng Modi, Machchhar cho biết anh nằm trên sàn buồng lái khi nhận ra máy bay đang lao xuống.

“Và ngay khoảnh khắc đó, tôi biết mình phải cố thêm lần cuối. Smit, cố lên! Cửa ở ngay đó”, anh nhớ lại. “Ngay cả lúc ấy, anh ta vẫn tiếp tục đánh tôi”.

Cuối cùng, Machchhar mở được cửa buồng lái. Một số hành khách lập tức tràn vào và khống chế người tấn công.

“Rồi tôi mở được cửa... và mọi người tràn vào”, Machchhar kể. “Tôi làm vậy để cứu mạng mình, nhưng đồng thời tôi biết rằng mình không thể để tất cả những người khác chết”.

Thủ tướng Modi ca ngợi hành động của Machchhar, cho rằng sự “dũng cảm, bình tĩnh và khả năng ứng biến nhanh” của viên phi công đã góp phần cứu sống nhiều người.

“Bản thân anh cũng đang chiến đấu giữa sự sống và cái chết”, ông Modi nói.

Mất nhiều máu

Machchhar hiện điều trị tại một bệnh viện ở Abu Dhabi, thủ đô Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Sau khi máy bay chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp tại Saudi Arabia, anh được sơ cứu tại đây trước khi chuyển tới Abu Dhabi.

Machchhar, cha của hai con, đã mất “một lượng máu rất lớn” và bị thương nghiêm trọng. Nha sĩ Shota Musaev, một hành khách trên chuyến bay đã hỗ trợ sơ cứu cho anh, cho biết tình trạng của cơ trưởng khi đó rất nguy kịch.

Cận cảnh cơ trưởng Flydubai đổ gục trong buồng lái Tiếng la hét vang lên khi chiếc phi cơ bất ngờ mất độ cao. Trong buồng lái, cơ trưởng bị thương nặng do bị đồng nghiệp tấn công nhiều nhát dao lên đầu và tay nhưng vẫn cố rướn người bấm nút mở cửa để hành khách vào hỗ trợ khống chế người tấn công.

Chuyến bay FZ1073 chở 174 hành khách cùng 8 thành viên phi hành đoàn. Sau sự cố, máy bay được chuyển hướng và hạ cánh tại thành phố Tabuk của Saudi Arabia để hành khách và phi hành đoàn được hỗ trợ.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 30/9 nhận định hành động của Machchhar đã giúp ngăn chặn một thảm họa có thể có quy mô tương tự vụ khủng bố ngày 11/9/2001 tại Mỹ.

Trong cuộc trò chuyện với ông Modi, Machchhar nhiều lần xúc động khi nhớ lại những gì đã xảy ra. Anh thậm chí xin lỗi Thủ tướng Ấn Độ vì bật khóc trong cuộc gọi.

Hai người sau đó chuyển sang trò chuyện bằng tiếng Gujarati, ngôn ngữ được sử dụng phổ biến tại bang Gujarat ở miền Tây Ấn Độ, quê hương của ông Modi.

Machchhar cho biết con gái anh đã đến bệnh viện thăm cha nhưng sợ hãi khi nhìn thấy tình trạng hiện tại của anh. Trong khi đó, cậu con trai út mới 2 tuổi vẫn chưa thể gặp cha.

“Tôi thực sự cảm thấy tự hào về bản thân”

Sinh ra trong một gia đình kinh doanh ngành dệt may, Machchhar cho biết trở thành phi công chưa bao giờ là “ước mơ từ thuở nhỏ”. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Machchhar từng đăng ký học ngành kỹ thuật dệt may.

Dù vậy, Machchhar đã có hơn 17 năm làm phi công và giữ vai trò cơ trưởng trong 11 năm qua. Kinh nghiệm này giúp anh nhanh chóng nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình huống.

“Dù nhắm mắt lại, tôi vẫn hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra trên máy bay”, Machchhar nói.

Phi công người Ấn Độ Smit Machchhar, người được các nhà lãnh đạo Israel và Ấn Độ ca ngợi là anh hùng vì đã cứu sống hành khách sau khi bị đồng nghiệp đâm trong một vụ được cho là cố ý làm rơi máy bay flydubai hôm 30/9. Ảnh: Reuters.

Cơ trưởng cũng kể rằng mỗi khi gặp khó khăn, anh thường đọc bài kinh Hanuman Chalisa của Ấn Độ giáo. Trong những phút giằng co trên máy bay, anh tiếp tục đọc bài kinh này để trấn tĩnh bản thân, theo India Today.

Trong cuộc trò chuyện, Machchhar nói anh cảm thấy tự hào về chính mình.

“Giờ đây, khi ngài gọi cho tôi, tôi thực sự, thực sự cảm thấy tự hào về bản thân. Trước chuyện này, tôi chưa từng cảm thấy như vậy. Nhưng bây giờ thì có”, Machchhar nói với ông Modi.

Thủ tướng Modi khẳng định Ấn Độ tự hào khi có những công dân sẵn sàng liều mình cứu người. Ông cho biết cả nước đang ngóng đợi Machchhar trở về và cầu nguyện cho anh sớm bình phục.

Machchhar xúc động gọi cuộc điện thoại với ông Modi là khoảnh khắc vô cùng đặc biệt, bởi Thủ tướng Ấn Độ cũng là người mà ông ngưỡng mộ.

Ông Modi cũng gửi lời cảm ơn tới chính phủ Saudi Arabia và UAE vì đã chăm sóc Machchhar, đồng thời nói với cơ trưởng: “Bất cứ khi nào cần, anh chỉ cần gọi điện là tôi sẽ có mặt”.

Machchhar hiện tiếp tục điều trị tại bệnh viện ở UAE. Trước đó, anh được cấp cứu tại thành phố Tabuk của Saudi Arabia, nơi chuyến bay hạ cánh sau sự cố.