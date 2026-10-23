Sự việc xảy ra ngày 19/10 trên chuyến bay của Japan Airlines, dự kiến cất cánh từ sân bay Fukuoka đến sân bay Kagoshima lúc 12h50. Máy bay được lên kế hoạch phục vụ 43 hành khách trong hành trình nội địa này.

Khoảng 12h45, khi hành khách chưa bắt đầu lên máy bay, cơ trưởng và cơ phó đang thực hiện những công việc chuẩn bị cần thiết trong buồng lái. Lúc này, cơ trưởng bất ngờ nhìn thấy một con vật nhỏ chưa xác định đang ngọ nguậy và di chuyển nhanh gần chân mình.

Phát hiện bất thường khiến các thành viên phi hành đoàn lập tức kiểm tra, tìm kiếm bên trong máy bay. Tuy nhiên, họ không thể xác định con vật đã bò đến vị trí nào và cũng không tìm thấy dấu vết rõ ràng.

Do lo ngại động vật lạ có thể tiếp tục di chuyển trong buồng lái hoặc đi vào khoang hành khách, gây ảnh hưởng đến hoạt động của tổ bay và sự an toàn của những người trên máy bay, hãng hàng không quyết định không tiếp tục chuyến đi. Đến khoảng 14h cùng ngày, chuyến bay chính thức bị hủy.

Cơ trưởng bất ngờ phát hiện "sinh vật lạ" ngọ nguậy trong buồng lái, chuyến bay sắp cất cánh phải hủy khẩn cấp. Ảnh minh họa: ETtoday

Ngày 20/10, Japan Air Commuter, đơn vị trực tiếp khai thác chuyến bay, cho biết đội ngũ bảo trì đã tìm thấy con vật sau quá trình tìm kiếm kéo dài suốt đêm.

Đơn vị này trước đó không nhận được bất kỳ thông báo nào về việc hành khách làm thất lạc thú cưng trên máy bay. Từ dữ kiện này, hãng nhận định con vật nhiều khả năng là động vật hoang dã tự xâm nhập vào bên trong và yêu cầu kiểm tra kỹ toàn bộ khu vực liên quan.

Khoảng 13h ngày 20/10, nhân viên bảo trì phát hiện một con rắn màu nâu nằm bên dưới lớp thảm trong khoang hành khách. Con rắn dài khoảng 40 cm và được xác định vẫn còn non.

Hình ảnh của con vật sau đó được gửi đến chuyên gia về bò sát để nhận dạng. Kết quả cho thấy đây là rắn Nhật Bản, có tên khoa học Elaphe climacophora.

Sau khi được tìm thấy, con rắn đã được bàn giao cho đơn vị chuyên môn xử lý. Công việc của đội bảo trì vẫn tiếp tục nhằm bảo đảm không còn nguy cơ nào đối với chiếc máy bay.

Các nhân viên tiến hành kiểm tra thiết bị, hệ thống dây điện và những bộ phận khác để xác định con rắn có cắn, tác động hoặc gây hư hỏng hay không. Đây là bước cần thiết trước khi chiếc máy bay được phép quay lại phục vụ hành khách.

Japan Air Commuter cho biết máy bay chỉ được đưa trở lại khai thác sau khi quá trình kiểm tra hoàn tất và các bộ phận liên quan xác nhận phương tiện đáp ứng đầy đủ điều kiện an toàn.