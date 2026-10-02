Phi công Smit Machchhar, xuất hiện với một ống thở trong mũi và băng bó trên đầu nói chuyện với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi từ giường bệnh ở Abu Dhabi trong video dài gần 10 phút. Anh lau nước mắt khi kể lại những khó khăn mình trải qua.

“Tôi biết máy bay sắp rơi... Tôi ngã xuống đất. Tôi tự nhủ cửa ở ngay đó, chỉ cần mở nó ra. Tôi đã làm được và mọi người bước vào”, anh ấy nói.

Cơ trưởng anh hùng lần đầu kể thời khắc cứu chuyến bay Flydubai thoát thảm kịch

Phi công người Ấn Độ Smit Machchhar. (Ảnh: Reuters)

Phi công Machchhar bị cơ phó đâm trọng thương trong vụ việc cố ý làm rơi máy bay của hãng Flydubai hôm 30/9. Chiếc máy bay chở 174 người lao xuống gần 4.267 m chỉ trong chưa đầy 30 giây.

“Tôi lái máy bay được 17 năm và làm cơ trưởng được 11 năm. Tôi biết máy bay sắp rơi”, anh ấy nói. Thủ tướng Modi ca ngợi lòng dũng cảm của Machchhar và cho biết sự bình tĩnh của anh ấy đã cứu sống nhiều người, bảo vệ danh tiếng của phi công Ấn Độ.

Anh kể với Thủ tướng Modi rằng anh đọc bài kinh cầu nguyện của đạo Hindu dâng lên thần khỉ Hanuman trong lúc gặp nạn.

Phát ngôn viên của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông tin thêm thời điểm máy bay hạ cánh, phi công Machchhar nằm trên sàn, toàn thân dính đầy máu sau khi anh ta cố gắng mở cửa buồng lái.

Hành động này giúp hành khách và phi hành đoàn khống chế thành công cơ phó và để hai phi công khác của Flydubai trên máy bay điều khiển máy bay và hạ cánh xuống Tabuk, Ả Rập Xê Út.

Cơ phó bị khống chế sau khi đâm cơ trưởng, định lao máy bay xuống đất.

Trước đó, kênh tin tức Channel 12 đăng tải video có góc quay từ khu vực ghế gần khoang lái cho thấy nhiều người la hét bằng cả tiếng Anh và tiếng Hebrew. Trong khung cảnh hỗn loạn, có một người nói “anh ta cố lao máy bay xuống”, trong khi những người khác hét về phía buồng lái “đưa anh ta ra ngoài” và yêu cầu hành khách “ngồi xuống”.

Video cũng nghe thấy tiếng gọi của nhiều bác sĩ và khung cảnh trên chuyến bay đó thực sự hỗ loạn.

Cơ phó bị thương mặc đồng phục và áo dính đầy máu, đang bị khống chế. “Đây là người muốn đâm cơ trưởng. Đây là người đã tấn công anh ấy, không phải muốn đâm”, một người cho hay.

Ngày 30/9, chuyến bay số hiệu FZ1073 của Flydubai khi đang trong hành trình từ Dubai (UAE) đến Tel Aviv (Israel) bất ngờ phát tín hiệu khẩn cấp và quay đầu trên không phận Ả Rập Xê Út. Máy bay lúc bấy giờ chở khoảng 180 hành khách, trong đó có hàng chục công dân Israel

(Nguồn: Reuters)