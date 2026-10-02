Cơ trưởng Ấn Độ kể lại khoảnh khắc sinh tử khi bị phụ lái đâm gục

Cơ trưởng Smit Machchhar. Ảnh: Reuters/NYTimes.

Trong một cuộc gọi video đầy xúc động với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 2/10, cơ trưởng người Ấn Độ Smit Machchhar đã kể lại khoảnh khắc kinh hoàng khi bị chính cơ phó của mình tấn công trên chuyến bay của hãng hàng không Flydubai từ Dubai (UAE) đi Tel Aviv (Israel). Bằng nỗ lực phi thường trong lúc trọng thương, anh đã mở được cửa buồng lái và cứu sống 174 hành khách cùng phi hành đoàn.

Sự việc chấn động xảy ra hôm 30/9, viên cơ phó bị cáo buộc đã đâm cơ trưởng Machchhar nhằm cố ý lao chiếc máy bay xuống đất. Trong khoảnh khắc sinh tử đó, chiếc phi cơ đã rơi tự do khoảng 4.267 mét chỉ trong vòng chưa đầy 30 giây.

Xuất hiện trong đoạn video dài gần 10 phút được đăng tải trên các kênh mạng xã hội của Thủ tướng Modi, cơ trưởng Machchhar nằm trên giường bệnh tại Abu Dhabi với ống thở trên mũi cùng băng gạc quấn kín đầu và hai tay. Gạt đi những giọt nước mắt, anh nghẹn ngào kể lại trải nghiệm hãi hùng:

"Tôi đã bay 17 năm qua và đảm nhận vị trí cơ trưởng suốt 11 năm. Tôi biết rõ rằng máy bay đang rơi... Lúc đó tôi đã ngã gục xuống sàn. Tôi tự nhủ với bản thân rằng cánh cửa ở ngay đó, chỉ cần mở nó ra. Tôi đã gắng gượng làm được điều đó và mọi người đã tràn vào," anh kể lại.

Theo tiết lộ từ người phát ngôn của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 1/10, khi mở được cửa buồng lái, cơ trưởng Machchhar đang nằm trên sàn và người đầy máu. Hành động dũng cảm và kịp thời này đã giúp hành khách cùng các thành viên phi hành đoàn xông vào khống chế thành công viên phụ lái. Ngay sau đó, một cặp phi công thứ hai của Flydubai tình cờ có mặt trên chuyến bay đã tiếp quản quyền điều khiển và hạ cánh khẩn cấp an toàn xuống Tabuk, Arab Saudi.

Trong cuộc trò chuyện, Thủ tướng Modi đã hết lời ca ngợi sự dũng cảm của Machchhar, nhấn mạnh rằng sự tỉnh táo của anh không chỉ cứu sống hàng trăm sinh mạng mà còn bảo vệ danh dự của các phi công Ấn Độ.