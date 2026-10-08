Cò trắng phủ kín trên những cánh đồng ở Huế

Video đàn cò xuất hiện trên cánh đồng tại xã Phú Lộc, TP Huế.

Theo đó, trưa 7/10, trên những cánh đồng ở xã Phú Lộc, hàng đàn cò trắng sà xuống ruộng tìm kiếm thức ăn rồi bất ngờ đồng loạt tung cánh bay lên. Những cánh cò nối nhau chao liệng, phủ trắng một khoảng trời, tạo nên hình ảnh đặc trưng của vùng quê đồng ruộng.

Sau mùa gặt, những thửa ruộng còn nguồn thức ăn tự nhiên trở thành nơi kiếm ăn, nghỉ chân của nhiều loài chim. Trong đó, cò trắng xuất hiện với số lượng lớn, thường tập trung thành từng đàn trên các cánh đồng.

Cò trắng (Egretta garzetta) thuộc họ Diệc, thường sinh sống tại các vùng đất ngập nước như ruộng đồng, bãi triều, ven sông, ven biển. Thức ăn chủ yếu của loài này là cá nhỏ, ếch, nhái, giáp xác và côn trùng.

Từng đàn cò trắng đồng loạt chao liệng trên những cánh đồng ở xã Phú Lộc, TP Huế tạo nên khung cảnh bình yên, đẹp mắt giữa vùng quê sau mùa gặt.

Tăng cường bảo vệ đàn chim hoang dã

Để bảo vệ các loài chim hoang dã, thời gian qua, UBND xã Phú Lộc tăng cường tuyên truyền, đồng thời đề nghị các lực lượng chức năng và các thôn phối hợp kiểm tra, ngăn chặn tình trạng săn bắt chim trên địa bàn.

Công an, lực lượng Quân sự, Bộ đội Biên phòng, Kiểm lâm địa bàn cùng các thôn thường xuyên phối hợp tuần tra tại những khu vực chim tập trung kiếm ăn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ và tháo dỡ hàng nghìn bẫy chim, cò.

Cùng với việc kiểm tra, xử lý, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân không đặt bẫy, săn bắt, mua bán, vận chuyển các loài chim hoang dã.

Cò trắng xuất hiện với số lượng lớn, thường tập trung thành từng đàn trên các cánh đồng.

Các thôn cũng tăng cường vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống của các loài chim; chủ động phát hiện, thông báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện hành vi săn bắt chim hoang dã.

Việc chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và người dân cùng tham gia bảo vệ chim hoang dã đang góp phần hạn chế tình trạng săn bắt, tạo môi trường an toàn để các loài chim tiếp tục sinh sống, kiếm ăn trên những cánh đồng Phú Lộc.

Những đàn cò trắng chao liệng trên đồng không chỉ tạo nên nét đẹp bình dị của vùng quê mà còn cho thấy giá trị của những không gian đồng ruộng đối với hệ sinh thái tự nhiên.