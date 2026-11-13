Có tới 88 quỹ cổ phiếu báo lỗ nặng trong tháng 10

Tháng 10/2026, hiệu suất hoạt động của các quỹ cổ phiếu tại Việt Nam tiếp tục chịu áp lực trong bối cảnh thị trường chứng khoán điều chỉnh. Tuy nhiên, mức giảm đã thu hẹp đáng kể so với tháng trước. Tính chung 10 tháng đầu năm, phần lớn quỹ vẫn ghi nhận hiệu suất âm, đảo chiều so với mức sinh lời tích cực của cùng kỳ năm 2025.

Theo báo cáo hoạt động các quỹ đầu tư tại Việt Nam tháng 10/2026 của FiinGroup, nhóm quỹ cổ phiếu ghi nhận hiệu suất bình quân âm 2,3% trong tháng 10, cải thiện so với mức âm 3,9% trong tháng 9. Diễn biến này tương đồng với thị trường chung khi VN-Index giảm 1,53% trong tháng, thấp hơn mức giảm 3,47% của tháng trước.

Dù vậy, xu hướng suy giảm vẫn diễn ra trên diện rộng. Có tới 88/96 quỹ cổ phiếu ghi nhận hiệu suất âm trong tháng 10. Phần lớn các quỹ có mức giảm nhẹ hơn tháng trước, cho thấy áp lực lên danh mục đầu tư đã phần nào hạ nhiệt, nhưng sự phục hồi chưa thực sự đồng đều.

Một số quỹ mở đã chuyển sang ghi nhận hiệu suất dương, gồm TCGF, VINACAPITAL-VVF và LHCDF. Trong đó, VINACAPITAL-VVF đạt mức sinh lời 0,6% trong tháng 10, cải thiện rõ rệt so với mức âm 3,1% trong tháng 9. Kết quả này được hỗ trợ bởi tỷ trọng nắm giữ tương đối cao tại một số cổ phiếu tăng giá như GMD, MWG và VHC.

Ở nhóm quỹ có quy mô tài sản ròng (NAV) trên 1.000 tỷ đồng, VINACAPITAL-VVF là quỹ có hiệu suất tốt nhất trong tháng 10. Các quỹ còn lại chủ yếu ghi nhận mức giảm, nhưng biên độ không quá lớn. VINACAPITAL-VOF giảm 0,2%, VFMVSF giảm 0,5%, VINACAPITAL-VEOF giảm 0,7%, VINACAPITAL-VMEEF và VLGF cùng giảm 1,1%. VEIL giảm 1,4%, trong khi K-VIETNAM và SSI-SCA cùng giảm 1,6%.

Một số quỹ có mức giảm sâu hơn gồm DCDS và VNH cùng âm 1,8%, EVESG và Tianhong VN cùng âm 2%. UVEF giảm 2,3%, VNEFUND và Fubon FTSE VN cùng giảm 2,4%. Trong khi đó, VNM-ETF giảm 2,6%, còn E1VFVN30 và FUEKIV30 cùng giảm 2,7%. Mức giảm của hai quỹ này tương đương diễn biến của chỉ số VN30 trong tháng.

Nếu xét lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, bức tranh kém tích cực hơn đáng kể. Theo phần phân tích chi tiết của báo cáo, nhóm quỹ cổ phiếu ghi nhận hiệu suất bình quân khoảng âm 10%, đảo chiều so với mức tăng 18% trong cùng kỳ năm 2025. Diễn biến này phản ánh môi trường đầu tư không thuận lợi khi VN-Index giảm 2,4% trong 10 tháng, trái ngược với mức tăng 29,4% của cùng kỳ năm trước.

Trong nhóm quỹ mở, LVF và VINACAPITAL-VVF là hai quỹ có hiệu suất tốt nhất trong số các quỹ được thống kê, lần lượt đạt âm 4,8% và âm 5,1%. Tiếp theo là VINACAPITAL-VESAF với mức giảm 7,7%, JFVNOPP giảm 8,1% và VINACAPITAL-VMEEF giảm 8,2%.

Một số quỹ có quy mô tài sản lớn ghi nhận mức giảm sâu hơn. Tianhong VN giảm 9,3%, VINACAPITAL-VEOF giảm 9,4%, VCBF-BCF giảm 9,8% và K-VIETNAM giảm 10,9%. Đáng chú ý, EVESG giảm 2,8% trong 10 tháng, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung của nhóm quỹ mở. Tuy nhiên, kết quả này vẫn trái ngược với mức tăng 14,3% của quỹ trong cùng kỳ năm 2025.

Ở nhóm quỹ thụ động, hiệu suất có sự phân hóa đáng kể. Fubon FTSE VN giảm 6,4%, E1VFVN30 giảm 7,3%, FUEKIV30 giảm 7,4% và Xtrackers Vietnam ETF giảm 8,7%. Đây là những quỹ có mức giảm thấp hơn so với một số quỹ cùng nhóm. Ngược lại, VNM-ETF giảm 12,1%, trong khi FUEVFVND là quỹ có hiệu suất thấp nhất trong nhóm được thống kê, với mức giảm 18%.

Đáng chú ý, hiệu suất của các quỹ thụ động không hoàn toàn bám sát diễn biến của chỉ số tham chiếu. Trong khi VN30 giảm 8,7% trong 10 tháng, Fubon FTSE VN chỉ giảm 6,4%, còn E1VFVN30 giảm 7,3%. Ở chiều ngược lại, FUEVFVND giảm tới 18%. Điều này cho thấy kết quả đầu tư còn chịu ảnh hưởng từ cơ cấu danh mục, tỷ trọng cổ phiếu và mức độ bám sát chỉ số của từng quỹ.

Đối với nhóm quỹ đóng, hiệu suất cũng kém tích cực. VEIL giảm 10,7% trong 10 tháng, VNH giảm 13,2% và VINACAPITAL-VOF giảm 13,3%. Với quy mô NAV đạt 34.520 tỷ đồng tại ngày 30/10, VEIL là quỹ có quy mô lớn nhất trong nhóm được thống kê. Tuy nhiên, quỹ vẫn ghi nhận mức giảm hai chữ số trong 10 tháng đầu năm.

Bên cạnh hiệu suất, dòng tiền và quy mô tài sản cũng phản ánh sự thận trọng của nhà đầu tư. Tại ngày 30/10/2026, NAV của VINACAPITAL-VVF đạt 1.546 tỷ đồng, LVF đạt 9.697 tỷ đồng, trong khi VEIL đạt 34.520 tỷ đồng. Một số quỹ vẫn ghi nhận dòng vốn vào trong tháng 10 như LVF hút ròng 69 tỷ đồng, E1VFVN30 hút ròng 121 tỷ đồng và VINACAPITAL-VVF hút ròng 14 tỷ đồng. Ngược lại, PYN Elite bị rút ròng 1.347 tỷ đồng, VNH bị rút 348 tỷ đồng và VINACAPITAL-VOF bị rút 273 tỷ đồng.