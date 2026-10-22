Cô Tô tung loạt tour giá rẻ, kích cầu du lịch mùa thu - đông

Nhằm đa dạng hóa sản phẩm, thu hút du khách ngoài mùa cao điểm, Du lịch Cô Tô (Quảng Ninh) giới thiệu chương trình kích cầu du lịch mùa thu - đông với nhiều gói dịch vụ lưu trú, tham quan và di chuyển có mức giá ưu đãi.

Bãi cát trắng mịn, làn nước biển trong xanh tạo nên sức hút riêng cho du lịch Cô Tô. Ảnh: Đặc khu Cô Tô

Theo chương trình được công bố, các gói kích cầu áp dụng từ ngày 1/10/2026 đến hết ngày 20/4/2027, không bao gồm các dịp lễ, Tết. Du khách có thể lựa chọn những sản phẩm phù hợp với nhu cầu, thời gian và khả năng tài chính.

Đáng chú ý, chương trình triển khai gói du lịch tiết kiệm 2 ngày 1 đêm với giá 950.000 đồng/người và gói 3 ngày 2 đêm có giá 1.150.000 đồng/người, hướng tới nhóm bạn trẻ, gia đình và du khách có nhu cầu nghỉ dưỡng ngắn ngày.

Với các gói dịch vụ này, du khách được lưu trú tại khách sạn tiêu chuẩn 2-3 sao hoặc homestay cao cấp, bố trí 2 người/phòng; xe điện đón, tiễn tại cảng và phục vụ tham quan các địa điểm nổi bật trên đảo. Đối với nhóm khách lẻ hoặc nhóm nhỏ, chương trình có phương án sử dụng xe máy để tăng tính linh hoạt trong hành trình khám phá.

Giá tour còn bao gồm vé tàu cao tốc một chiều và vé qua cảng Ao Tiên. Riêng dịch vụ ăn uống và các tour trải nghiệm, du khách có thể chủ động lựa chọn theo nhu cầu nhằm tiết kiệm chi phí.

Bên cạnh đó, chương trình còn triển khai gói du lịch trọn gói 3 ngày 2 đêm với giá từ 1,6 triệu đồng/người, áp dụng cho đoàn từ 20 khách trở lên. Các đoàn có thể khởi hành vào thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật hằng tuần.

Mức giá này bao gồm lưu trú tại khách sạn tiêu chuẩn 2-3 sao hoặc homestay cao cấp, bố trí 4 người/phòng; bữa sáng và 3 bữa chính với mức 200.000 đồng/bữa, thực đơn gồm các món đặc sản biển Cô Tô. Du khách còn được sử dụng xe điện đưa đón, tham quan trên đảo, vé tàu cao tốc khứ hồi và vé qua cảng Ao Tiên.

Vẻ đẹp trong xanh, yên bình của vùng biển Cô Tô, điểm đến hấp dẫn du khách trong mùa thu - đông. Ảnh: Đặc khu Cô Tô

Đối với gói tour trọn gói, chương trình đón khách tại cảng Ao Tiên (Vân Đồn). Du khách chủ động bố trí phương tiện di chuyển từ nơi xuất phát đến cảng.

Việc triển khai các gói dịch vụ với nhiều mức giá được kỳ vọng tạo thêm lựa chọn cho du khách, nhất là những người muốn khám phá Cô Tô ngoài mùa du lịch biển truyền thống.

Thay vì tập trung vào hoạt động tắm biển mùa hè, du lịch Cô Tô mùa thu - đông hướng tới những trải nghiệm nghỉ dưỡng, khám phá cảnh quan thiên nhiên, thưởng thức ẩm thực địa phương và tận hưởng không gian yên bình của vùng biển đảo.

Chương trình cũng được kỳ vọng tạo thêm nguồn khách cho các cơ sở lưu trú, vận chuyển và kinh doanh dịch vụ trên đảo, góp phần duy trì hoạt động du lịch trong mùa thấp điểm, từng bước giảm tính mùa vụ và kéo dài thời gian khai thác du lịch trong năm.

Do đặc thù thời tiết vùng biển vào mùa thu - đông, du khách cần theo dõi dự báo thời tiết, tình hình hoạt động của tàu cao tốc và liên hệ đơn vị tổ chức để xác nhận lịch trình trước khi khởi hành.