Cô Tô trao Huy hiệu Đảng cho 7 đảng viên

Trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên cao niên tuổi Đảng tại nhà.

Ngày 7/11, Đảng bộ xã Cô Tô tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho 7 đảng viên có quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến lâu năm.

Trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 1 người nhận Huy hiệu 40 năm, 3 người nhận Huy hiệu 35 năm và 2 người nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.