Cô Tô trao Huy hiệu Đảng cho 7 đảng viên
Đợt 7/11/2026, Đảng bộ xã Cô Tô (An Giang) có 7 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng, trong đó người nhận huy hiệu cao nhất là 45 năm tuổi Đảng.
Ngày 7/11, Đảng bộ xã Cô Tô tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho 7 đảng viên có quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến lâu năm.
Trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 1 người nhận Huy hiệu 40 năm, 3 người nhận Huy hiệu 35 năm và 2 người nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/co-to-trao-huy-hieu-dang-cho-7-dang-vien-a501838.html