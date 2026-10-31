Cô Tô tiếp nhận 102 đơn vị máu tình nguyện

Khám sàng lọc cho tình nguyện viên.

Chương trình diễn ra tại Trạm Y tế xã Cô Tô, thu hút khoảng 150 tình nguyện viên là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và lực lượng vũ trang trên địa bàn tham gia.

Với thông điệp “Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, chương trình nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tình nguyện viên. Tại đây, đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP. Cần Thơ trực tiếp thực hiện khám sàng lọc, lấy máu và tiếp nhận máu theo đúng quy trình chuyên môn.

Kết quả, Ban Tổ chức tiếp nhận 102 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân tại các cơ sở y tế.