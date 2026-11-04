Cô Tô điều chỉnh gần 45 tỷ đồng vốn đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia

Đại biểu biểu quyết thông qua nhiều nội dung tại kỳ họp.

Ngày 4/11, tại kỳ họp chuyên đề, HĐND xã Cô Tô xem xét, quyết nghị các nội dung liên quan đến kế hoạch đầu tư công thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đại biểu thông qua nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn ngân sách Trung ương và địa phương gần 39,9 tỷ đồng, tăng 747 triệu đồng, thực hiện 4 dự án. Đồng thời, thống nhất nguồn vốn ngân sách hoàn trả giai đoạn 2021 - 2025 kéo dài sang năm 2026 là 747 triệu đồng để thực hiện 1 dự án.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, kỳ họp thông qua nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 với nguồn vốn gần 5 tỷ đồng, thực hiện 3 dự án; bố trí gần 3 tỷ đồng vốn hoàn trả ngân sách giai đoạn 2021 - 2025 kéo dài sang năm 2026 để thực hiện 2 dự án.