Có tiền mua bất động sản, Gen Z Mỹ vẫn thuê nhà và đầu tư chứng khoán

Lydia Paternoster dùng khoản tiền trả trước (down payment) mua nhà để đầu tư chứng khoán. Ảnh: Lydia Paternoster/Reuters.

Chia sẻ với Reuters, Lydia Paternoster (25 tuổi), một nhà sáng tạo nội dung kiêm kế toán, cho biết cô đã dùng khoản tiền trả trước dự định mua căn nhà đầu tiên. Thay vì mua nhà ngay, cô tin rằng tiếp tục đầu tư có thể giúp mình đạt được sự ổn định tài chính tốt hơn về lâu dài.

“Thay vì mua một căn nhà khởi đầu (starter home), tôi chọn hướng đi cố gắng tích lũy để sau này sở hữu luôn ngôi nhà mơ ước của mình”, cô nói.

Paternoster thường tính toán số tiền mình có thể tích lũy nếu tiếp tục đầu tư, đồng thời duy trì chi phí sinh hoạt ở mức thấp.

Nếu mua một căn nhà trong khả năng tài chính tại Texas, nơi cô đang sinh sống, cô sẽ phải tốn hàng nghìn USD mỗi năm cho các khoản trả góp thế chấp (mortgage) và chi phí bảo trì. Theo Paternoster, số tiền này có thể được chuyển sang đầu tư nếu cô tiếp tục thuê nhà.

“Tôi có thể dùng số tiền dư ra mỗi năm để đầu tư”, cô nói.

Đầu tư cũng giúp Paternoster tận dụng ưu thế về tính thanh khoản. Nếu cần tiền gấp, cô có thể thanh khoản và rút tiền từ thị trường chứng khoán bất cứ lúc nào, trong khi bán một căn nhà thường mất nhiều thời gian hơn.

Paternoster hiện dành khoảng 2.000 USD mỗi tháng để đầu tư chứng khoán. Ảnh: Lydia Paternoster.

Paternoster bắt đầu đầu tư từ năm 19 tuổi. Hiện cô dành khoảng 2.000 USD mỗi tháng, tương đương 1/4 thu nhập 8.000 USD, cho các khoản đầu tư. Cô cho rằng điều quan trọng là duy trì thói quen đầu tư đều đặn, ngay cả khi số tiền ban đầu chỉ là 50 hoặc 100 USD mỗi tháng.

Đến nay, Paternoster đã tích lũy hơn 100.000 USD trong danh mục đầu tư gồm cổ phiếu Mỹ, quỹ chỉ số và ETF. Về lâu dài, cô muốn dồn lực tích lũy và đầu tư thật mạnh từ sớm, để tài sản tự tăng trưởng nhờ lãi kép, đủ trang trải cho tuổi nghỉ hưu mà không cần đóng góp thêm vốn.

“Ngay cả việc chưa mua nhà trong vài năm cũng có thể tạo ra khác biệt rất lớn với tài chính của tôi trong 20, 30 hay 40 năm tới”, Paternoster nói.

Gen Z Mỹ thay đổi cách nhìn về việc mua nhà

Lựa chọn của Paternoster phản ánh xu hướng ngày càng phổ biến ở người trẻ Mỹ, khi họ cân nhắc lại vai trò của việc sở hữu nhà trong kế hoạch tài chính cá nhân.

Theo khảo sát năm 2026 của Pew Research Center, người trẻ ngày nay ít xem việc mua nhà là một khoản đầu tư tốt hơn so với các nhóm tuổi lớn hơn. Khảo sát cũng cho thấy chỉ 37% hộ gia đình thuê nhà dưới 40 tuổi có đủ khả năng gánh vác chi phí sở hữu nhà hàng tháng vào năm 2024, giảm đáng kể so với mức 56% vào năm 2019.

Chad Chubb, cố vấn chính kiêm nhà sáng lập công ty hoạch định tài chính WealthKeel, cho biết ngày càng nhiều khách hàng trẻ của ông ưu tiên đầu tư thay vì mua nhà.

“Giá nhà đã tăng nhanh hơn tiền lương ở hầu hết khu vực đô thị, khiến khoản trả trước và số tiền phải trả hàng tháng khác xa so với 10 năm trước”, ông nói.

Theo Chubb, lãi suất vay mua nhà hiện cao hơn nhiều so với vài năm trước, khi lãi suất ở mức thấp kỷ lục. Điều này khiến chi phí tài trợ mua nhà (chi phí lãi vay) tăng lên đáng kể.

Thay vì sở hữu bất động sản, nhiều người trẻ chọn tiếp tục thuê nhà và đầu tư chứng khoán nhằm hướng tới tự do tài chính. Ảnh: cottonbro/Pexels.

Trong bối cảnh đó, khi chứng kiến các tài khoản hưu trí và đầu tư tăng trưởng nhờ sức mạnh lãi kép, nhiều người trẻ bắt đầu cân nhắc: nên tiếp tục để dòng tiền sinh lời trên thị trường hay chôn vốn vào khoản trả trước và nợ thế chấp?

Với những người như Paternoster, câu trả lời là chưa cần vội. Cô chọn tiếp tục thuê nhà thêm vài năm, duy trì mức đầu tư cao và chờ đến khi thu nhập cũng như kế hoạch cuộc sống phù hợp hơn với việc sở hữu nhà.

Thuê nhà không đồng nghĩa với mất tiền

Thuê nhà không nhất thiết đồng nghĩa với việc một khoản tiền bị “mất đi”. Với những người coi trọng sự linh hoạt hoặc có khả năng đầu tư phần chênh lệch giữa chi phí thuê và mua nhà, thuê nhà có thể giúp họ dành nhiều nguồn lực hơn cho các mục tiêu tài chính khác.

Đầu tư sớm cũng có thể tạo ra khác biệt lớn nhờ sức mạnh của lãi kép. Không nhất thiết phải bắt đầu với một khoản tiền lớn, việc duy trì đều đặn 50 hoặc 100 USD mỗi tháng cũng có thể tạo nền tảng để tài sản tăng trưởng trong dài hạn.

Tuy nhiên, trước khi tập trung đầu tư cho tương lai, mỗi người vẫn cần đảm bảo những khoản tài chính thiết yếu. Quỹ dự phòng, tiền tiết kiệm cho tuổi nghỉ hưu và việc trả các khoản nợ có lãi suất cao nên được ưu tiên.

Sở hữu nhà có thể giúp tích lũy tài sản, nhưng cũng đi kèm nhiều khoản chi khác như thuế, bảo hiểm, bảo trì và chi phí phát sinh khi bán nhà. Vì vậy, với một bộ phận người trẻ, tiếp tục thuê nhà và đầu tư phần tiền còn lại có thể là lựa chọn phù hợp hơn, tùy vào thu nhập, mục tiêu tài chính và từng giai đoạn của cuộc sống.