Có thực sự cần đi bộ 10.000 bước mỗi ngày để khỏe mạnh?

Đi bộ thường xuyên giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, tăng cường thể lực và giảm thời gian ngồi lâu. (Nguồn: Getty Images)

Theo Jack McNamara, giảng viên cao cấp về sinh lý học vận động lâm sàng tại Đại học Đông London (Anh), con số 10.000 bước dễ nhớ và nhanh chóng trở nên phổ biến, mặc dù không có bằng chứng khoa học chứng minh đây là ngưỡng cụ thể cần đạt được để duy trì sức khỏe.

“Khi giới nghiên cứu tìm hiểu vấn đề này, họ nhận thấy đi bộ thực sự mang lại lợi ích cho sức khỏe. Vì vậy, quan niệm trên không hoàn toàn bị bác bỏ như một nhận định phản khoa học”, ông McNamara cho biết.

Các nghiên cứu cho thấy đi bộ giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và hệ tim phổi, đồng thời giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư. Hoạt động này cũng giúp hạn chế thời gian ngồi lâu, vốn gây nhiều tác động tiêu cực đến sức khỏe.

Tuy nhiên, theo các tổng quan nghiên cứu có hệ thống và những nghiên cứu quy mô lớn, lợi ích sức khỏe sẽ tăng chậm dần khi số bước chân mỗi ngày tăng lên.

Ông McNamara cho biết, sự cải thiện rõ rệt nhất thường xuất hiện khi một người chuyển từ lối sống ít vận động, chỉ đi khoảng 2.000 bước mỗi ngày, sang mức 4.000 bước. Trong khi đó, việc tăng từ 8.000 lên 10.000 bước hoặc từ 10.000 lên 12.000 bước mỗi ngày mang lại lợi ích bổ sung nhỏ hơn nhiều.

Điều này không có nghĩa đi bộ thêm không có tác dụng, mà lợi ích thu được có thể không lớn như nhiều người kỳ vọng.

Theo chuyên gia, mọi người không nên vì thế mà dành nhiều thời gian ngồi một chỗ. Nếu yêu thích đi bộ, mỗi người có thể tiếp tục duy trì hoạt động này theo khả năng và sở thích của mình.

Vấn đề chỉ xuất hiện khi mọi người quá chú trọng vào số bước chân, coi việc đạt đủ chỉ tiêu là mục đích tự thân và tự trách bản thân khi không hoàn thành mục tiêu.

Với những người đã đi bộ nhiều mỗi ngày, ông McNamara khuyến nghị có thể thay thế một phần thời gian đi bộ bằng các hoạt động thể chất cường độ cao hơn, nếu điều kiện cho phép, để tăng hiệu quả rèn luyện sức khỏe.

Các lựa chọn bao gồm chạy bộ, bơi với tốc độ nhanh, đi bộ lên dốc hoặc đi bộ nhanh. Những hoạt động này giúp nhịp thở tăng lên và có thể mang lại lợi ích sức khỏe lớn hơn so với việc chỉ tiếp tục tăng số bước chân mỗi ngày.

(theo The Guardian)