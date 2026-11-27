Khoảnh khắc vô địch của cơ thủ Anh Tuấn

🔥 Cơ thủ U60 phô diễn bản lĩnh, chung kết “nội chiến” của TP.HCM

Ngày 27/11, môn Billiards & Snooker tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 chứng kiến màn trình diễn đầy ấn tượng của các cơ thủ TP.HCM ở nội dung English billiards đơn nam. Dù đây không phải là nội dung được đặt nhiều kỳ vọng giành HCV, hai cơ thủ Trần Lê Anh Tuấn và Lê Hoàng Mai Phước đã xuất sắc tạo nên trận chung kết “nội chiến”.

Cơ thủ U60 Trần Lê Anh Tuấn xuất sắc mang về tấm HCV sau 7 tiếng thi đấu

Ở trận bán kết, Lê Hoàng Mai Phước có màn ngược dòng kịch tính trước Nguyễn Thanh Bình (Đà Nẵng). Sau khi thắng 100-39 ở set đầu tiên, Mai Phước để đối thủ thắng liên tiếp hai set với tỷ số 100-83 và 100-44, qua đó vượt lên dẫn 2-1.

Trước áp lực lớn, Mai Phước thể hiện bản lĩnh khi thắng 100-47 ở set 4, trước khi áp đảo đối thủ với tỷ số 100-15 trong set quyết định, giành chiến thắng chung cuộc 3-2. Đáng chú ý, cơ thủ của TP.HCM còn tung ra hai series ấn tượng lần lượt đạt 61 và 34 điểm.

Các thành viên của đội tuyển Billiards & Snooker TP.HCM chúc mừng đồng đội

Ở trận bán kết còn lại, Trần Lê Anh Tuấn trải qua màn so tài kéo dài gần 5 tiếng rưỡi trước Hồ Đức Thiện (Hà Nội). Dù dẫn trước 2-0, Anh Tuấn bị đối thủ san hòa 2-2 trước khi giành chiến thắng ở set quyết định.

Tỷ số các set lần lượt là 100-93, 100-25, 91-100, 66-100 và 100-49. Kết quả này giúp Billiards & Snooker TP.HCM chắc chắn có được tấm HCV đầu tiên tại Đại hội năm nay.

Thi đấu 7 tiếng, cơ thủ 55 tuổi vô địch và nhận thưởng 300 triệu đồng

Bước vào trận chung kết diễn ra chiều cùng ngày, Anh Tuấn gặp không ít khó khăn trước người đồng đội Mai Phước. Cơ thủ sinh năm 1971 để thua 43-100 ở set mở màn.

Cơ thủ Anh Tuấn nhận thưởng nóng từ bà Nguyễn Thị Thúy Phó Chủ tịch HBSF

Tuy nhiên, bất chấp việc đã trải qua trận bán kết kéo dài gần 5 tiếng rưỡi, Anh Tuấn vẫn cho thấy nền tảng thể lực, khả năng tập trung và bản lĩnh thi đấu đáng nể. Cơ thủ 55 tuổi tung ra series 72 điểm để thắng 100-52 ở set 2, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Hưng phấn sau khi san hòa cách biệt, Anh Tuấn tiếp tục giành chiến thắng sát nút 100-88 ở set 3, trước khi khép lại trận chung kết bằng chiến thắng tuyệt đối 100-0 ở set 4.

Thắng chung cuộc 3-1 sau hành trình thi đấu kéo dài khoảng 7 tiếng trong một ngày, Anh Tuấn xuất sắc bước lên bục cao nhất, giải “cơn khát vàng” cho đội tuyển Billiards & Snooker TP.HCM.

Với thành tích này, cơ thủ U60 sẽ nhận tổng cộng 300 triệu đồng tiền thưởng. Trong đó, 240 triệu đồng là tiền thưởng chế độ (5 triệu đồng/tháng trong 4 năm), 20 triệu đồng tiền thưởng nóng từ Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM (HBSF).

Ông Lý Kim Luân - Trưởng bộ môn Billiards & Snooker TP.HCM chúc mừng nhà vô địch

Ngoài ra, Anh Tuấn nhận 5 triệu đồng từ ông Lương Khắc Tâm, Phó Chủ tịch HBSF, nhà sáng lập hệ thống Billiards Phúc Thịnh; 5 triệu đồng từ bà Nguyễn Thị Thúy, Phó Chủ tịch HBSF, đại diện Tân Lộc T-PRO.

Bà Nguyễn Thị Thúy còn dành thêm 30 triệu đồng tiền thưởng cho người mang về tấm HCV đầu tiên của đội tuyển Billiards & Snooker TP.HCM tại Đại hội.

Hai nữ cơ thủ TP.HCM giành HCĐ, chờ dàn sao carom 3 băng xuất trận

Ở trận chung kết nội dung pool 9 bi đơn nữ diễn ra chiều cùng ngày, Dương Yến Vi (Hà Nội) giành chiến thắng 7-4 trước người đồng đội Tôn Nữ Huế Trân để bước lên ngôi vô địch.

Các nữ cơ thủ giành thành tích cao ở nội dung pool 9 bi nữ

Huế Trân giành HCB, trong khi hai nữ cơ thủ của TP.HCM là Bùi Xuân Vàng và Lê Hồng Nhung cùng giành HCĐ.

Ngày 28/11, môn Billiards & Snooker tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 tiếp tục diễn ra sôi động với các lượt trận tứ kết và bán kết nội dung English billiards đôi nam, vòng 1/8 pool 10 bi đơn nam và vòng 1/8 carom 3 băng đơn nam.

Đặc biệt, carom 3 băng đơn nam hứa hẹn thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ khi quy tụ nhiều cơ thủ hàng đầu Việt Nam, đồng thời là một trong những nội dung được kỳ vọng mang về thêm huy chương vàng cho đoàn TP.HCM.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là sự kiện thể thao thành tích cao lớn nhất cả nước, được tổ chức định kỳ 4 năm một lần, quy tụ các đoàn thể thao đến từ các tỉnh, thành phố và hai ngành Công an, Quân đội. Đại hội năm nay diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12/2026, với TP.HCM là địa phương đăng cai chính, phối hợp cùng Đồng Nai và Đồng Tháp tổ chức các môn thi đấu.

Các VĐV tranh tài ở 48 môn thể thao, 63 phân môn với 973 nội dung thi đấu. Đây không chỉ là dịp đánh giá chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện và phát triển thể thao thành tích cao tại các địa phương, mà còn là cơ hội phát hiện những tài năng mới, tuyển chọn lực lượng hướng đến các đấu trường quốc tế như SEA Games, ASIAD và Olympic.