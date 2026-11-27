Chiều 27/11, tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2026, hai cơ thủ Trần Lê Anh Tuấn và Lê Hoàng Mai Phước của đoàn TP Hồ Chí Minh đã xuất sắc vượt qua các đối thủ mạnh ở vòng bán kết, góp mặt trong trận chung kết nội dung English billiards đơn nam.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt thành tích cao.

Bước vào trận chung kết, Trần Lê Anh Tuấn gặp không ít khó khăn khi để thua đồng đội Lê Hoàng Mai Phước với tỷ số 43 - 100 ở ván mở màn. Tuy nhiên, cơ thủ sinh năm 1971 nhanh chóng lấy lại thế trận với loạt cơ ghi 72 điểm, giành chiến thắng 100 - 52 ở ván thứ hai.

Tiếp đà hưng phấn, cơ thủ Anh Tuấn thắng sát nút 100 - 88 ở ván thứ ba, trước khi khép lại trận chung kết bằng chiến thắng 100 - 0 ở ván thứ tư, qua đó giành HCV với tỷ số chung cuộc 3 - 1.

Với thành tích này, cơ thủ Trần Lê Anh Tuấn sẽ nhận được tổng cộng 300 triệu đồng tiền thưởng, trong đó có 240 triệu đồng tiền thưởng theo chế độ (5 triệu đồng/tháng trong 4 năm) và 60 triệu đồng tiền thưởng từ Liên đoàn Billiards & Snooker TP Hồ Chí Minh cùng các cá nhân.

Cơ thủ Trần Lê Anh Tuấn (ở giữa) được Liên đoàn Billiards & Snooker TP Hồ Chí Minh "thưởng nóng" ngay sau trận chung kết.

Còn ở nội dung pool 9 bi đơn nữ, cơ thủ Dương Yến Vi (Hà Nội) giành HCV sau khi đánh bại người đồng đội Tôn Nữ Huế Trân với tỷ số 7 - 4. Hai nữ cơ thủ của TP Hồ Chí Minh là Bùi Xuân Vàng và Lê Hồng Nhung cùng giành Huy chương Đồng.

Theo thông tin từ ban tổ chức, vào ngày 28/11, môn Billiards & Snooker tiếp tục diễn ra với các lượt trận ở nội dung English billiards đôi nam, pool 10 bi đơn nam và carom 3 băng đơn nam. Trong đó, carom 3 băng đơn nam là một trong những nội dung thế mạnh, được kỳ vọng mang về thêm HCV cho đoàn TP Hồ Chí Minh.