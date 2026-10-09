Cơ thủ Nguyễn Ngọc Trị vô địch carom 3 băng nam tại giải các CLB quốc gia 2026

Chiều 9.10, Sở VHTTDL TP. Cần Thơ phối hợp cùng Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ và Liên đoàn Billiards & Snooker Việt Nam tổ chức trao thưởng cho các cơ thủ dự Giải vô địch các CLB Billiards & Snooker Quốc gia (nội dung Carom) tranh cúp VTV Nam Bộ năm 2026, kết hợp Giải vô địch Carom trẻ Quốc gia 2026.

Ban tổ chức trao các giải thưởng cho những cơ thủ ở nội dung carom 3 băng nam

Theo đó, ở trận chung kết nội dung carom 3 băng nam, cơ thủ Nguyễn Ngọc Trị (Cần Thơ) đã giành chiến thắng trước cơ thủ Lê Văn Thái (Bắc Ninh) để lên ngôi Vô địch. Đồng hạng Ba là hai cơ thủ Hồ Hoàng Hưng (TP.HCM) và Nguyễn Lê Đức Quang (Cần Thơ).

Ở nội dung carom 1 băng nam, cơ thủ Lê Minh Cường (Hà Nội) giành hạng Nhất; Nguyễn Văn Dương (Gia Lai) đoạt hạng Nhì. Hai hạng Ba thuộc về Nguyễn Hữu Thanh (TP.HCM) và Huỳnh Xuân Châu (Gia Lai).

Trong khi nội dung carom 3 băng nữ, cơ thủ Nguyễn Đức Yến Sinh giành hạng Nhất, Lương Thị Thơm đoạt hạng Nhì. Hai hạng Ba thuộc về Hứa Thảo Huyền và Trần Nữ Bích Trâm; tất cả 4 cơ thủ nữ trên đều ở TP.HCM.

Đối với nội dung carom 3 băng trẻ, cơ thủ Đinh Trọng Văn (Bắc Ninh) giành hạng Nhất, Lữ Thanh Thiện (Bắc Ninh) đoạt hạng Nhì. Hai hạng Ba thuộc về Lê Đức Toàn (TP.HCM) và Nguyễn Quý Bảo Khang (Huế).

Tổng giá trị giải thưởng được trao lần này là hơn 300 triệu đồng, gồm: Giải Vô địch 3 băng nam 50 triệu đồng; giải Nhất 3 băng nữ & 1 băng nam là 40 triệu đồng mỗi nội dung; giải Nhất 3 băng nam trẻ 20 triệu đồng; cùng nhiều giải thưởng cho các thứ hạng khác...

Giải năm nay thu hút 451 cơ thủ đến từ 13 tỉnh, thành phố tham dự

Giải vô địch các CLB Billiards & Snooker Quốc gia (nội dung Carom) tranh cúp VTV Nam Bộ năm 2026, kết hợp Giải vô địch Carom trẻ Quốc gia 2026, diễn ra từ ngày 1 đến 9.10, thu hút 451 cơ thủ đến từ 13 tỉnh, thành phố tham dự.

Các cơ thủ đã tranh tài ở 4 nội dung: carom 3 băng nam, carom 1 băng nam, carom 3 băng nữ và carom 3 băng nam dành cho cơ thủ trẻ dưới 22 tuổi…

Theo Ban tổ chức, giải đấu lần này là cơ sở xét tính điểm trên bảng xếp hạng quốc gia và phong đẳng cấp cho các cơ thủ; đồng thời tuyển chọn, đào tạo các tài năng trẻ kế cận cho Billiards Carom Việt Nam trong thời gian tới.