Ngày 27/11, nội dung English billiards đơn nam chứng kiến trận chung kết “nội chiến” giữa hai cơ thủ TP.HCM là Lê Trần Anh Tuấn và Lê Hoàng Mai Phước.

Đây là thành tích vượt kỳ vọng của đội tuyển khi cả hai đều không được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

VĐV tham dự và nhận giải thưởng môn Billiards & Snooker. Ảnh: Vũ Phong.

Ở bán kết, Mai Phước ngược dòng đánh bại Nguyễn Thanh Bình (Đà Nẵng) với tỷ số 3-2 sau khi bị dẫn trước.

Trong khi đó, Anh Tuấn trải qua trận đấu kéo dài gần 5 tiếng rưỡi trước Hồ Đức Thiện (Hà Nội). Dù để đối thủ san hòa 2-2 sau khi dẫn trước hai set, cơ thủ sinh năm 1971 vẫn thể hiện bản lĩnh để giành chiến thắng quyết định.

Bản lĩnh của cơ thủ U60

Bước vào trận chung kết chiều cùng ngày, Anh Tuấn gặp nhiều khó khăn trước người đồng đội Mai Phước khi để thua 43-100 ở set đầu tiên.

Tuy nhiên, cơ thủ 55 tuổi nhanh chóng lấy lại thế trận bằng series 72 điểm, thắng 100-52 ở set 2. Tiếp đà hưng phấn, Anh Tuấn thắng sát nút 100-88 ở set 3, trước khi khép lại trận đấu bằng chiến thắng tuyệt đối 100-0 ở set 4.

Cơ thủ Lê Trần Anh Tuấn trên mục nhận huy chương. Ảnh: Vũ Phong.

Thắng chung cuộc 3-1, Anh Tuấn đăng quang sau hành trình thi đấu kéo dài khoảng 7 tiếng trong một ngày. Chiến thắng này giúp billiards TP.HCM giải “cơn khát vàng” tại Đại hội năm nay.

Với thành tích trên, Anh Tuấn nhận tổng cộng 300 triệu đồng tiền thưởng, gồm 240 triệu đồng tiền thưởng chế độ, 20 triệu đồng từ Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM (HBSF), cùng các khoản thưởng nóng từ đại diện HBSF và nhà tài trợ.

Chờ thêm huy chương từ carom 3 băng

Ở nội dung pool 9 bi đơn nữ, Dương Yến Vi (Hà Nội) giành HCV sau chiến thắng 7-4 trước đồng đội Tôn Nữ Huế Trân. Huế Trân nhận HCB, trong khi hai cơ thủ TP.HCM là Bùi Xuân Vàng và Lê Hồng Nhung cùng giành HCĐ.

billiards TP.HCM giải cơn khát vàng tại Đại hội Thể thao toàn quốc: Ảnh: Vũ Phong.

Ngày 28/11, môn Billiards & Snooker tiếp tục diễn ra với các nội dung English billiards đôi nam, pool 10 bi đơn nam và carom 3 băng đơn nam. Trong đó, carom 3 băng được kỳ vọng mang về thêm HCV cho đoàn TP.HCM khi quy tụ nhiều cơ thủ hàng đầu Việt Nam.